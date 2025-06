Iban García se emociona antes de proclamar a la ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Los exconcursantes se mojan: ¿Quién merece ganar ‘Los vecinos de la casa de al lado’?

Compartir







Sthefany y Maica se han disputado el trono de 'Los vecinos de la casa de al lado' en una final llena de emoción. Antes de proclamar la ganadora de esta segunda edición del programa, Iban García ha querido dedicar unas palabras a las finalistas.

"Qué guapas estáis...sois las dos reinas del vecindario. Esto es muy fuerte, habéis llegado hasta este punto porque os lo merecéis y habéis ganado", confiesa Iban hacia las dos concursantes. Tras esto, el presentador pregunta a cada una de ellas el significado de haber conseguido llegar tan lejos; Stefhany por su parte y con una gran sonrisa, lo tiene claro: "Había salido de otro reality donde pensaba que estaba todo sanado, pero los vecinos fue una terapia de choque con todo. Hubo ciertas situaciones en las que tenía ganas de coger la puerta e irme con todo y con el apoyo del público, de mis compañeros, Gerard...me hacían ir hacia delante. He venido para darle un futuro mejor a mi familia".

Iban, sobre Sthefany: "Eres una persona tan transparente y verdadera"

Maica también se ha pronunciado con unas bonitas palabras sobre su trayectoria en el programa: "Haber llegado hasta aquí después del primer día que llegué que estaba desubicada y en un mundo donde no encajaba...tras mi primera salvación, vi que mi gente no se había bajado de mi barco y pudo salir la Maica que todos conocen. Esto significa superación, constancia y estoy muy agradecida".

Y al igual que cada una de las finalistas del reality han ofrecido todo lo que han sentido dentro del programa, Iban García no ha podido evitar dedicar también unas palabras a cada una de ellas. La primera era Sthefany: "Hemos pasado por muchos momentos bonitos aquí y no tan bonitos. Estoy muy feliz de haberte tenido aquí, me has enseñado mucho. Eres una persona tan transparente y verdadera, que de verdad agradezco tenerte aquí y que hayamos pasado todos los momentos"

Por último, sobre Maica; Iban García le confiesa que "eres autenticidad, diversión, pureza...me has llenado de alegría todos los días de plató. Te veo tan risueña y contenta que a mi me transmites muchísimas alegrías"