Alexia Rivas, sobre Barranco: "Me gano el pan y no estafo a nadie emocionalmente"

La gala final de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha llegado cargada de momentos emocionantes, pero también tensos, uno de ellos se ha producido entre Alexia y Barranco. La colaboradora ha echado en cara al concursante los comentarios que ha hecho dentro del vencindario sobre ella, y rápidamente el plató se ha convertido en un escenario de pullitas entre ambos.

Alexia Rivas se dirige directamente a Barranco para mencionarle estos comentarios que ha hecho en la casa: "De verdad, Barranco lo siento mucho, pero aquí no dices nada y luego estás tres horas hablando de mi, a lo que el exconcursante responde que "fueron cinco minutos que dije 'Alexia, apaga la luz'. Sin embargo, la periodista tiene claro que esto no fue así: "no, no, dijiste que yo era famosa por no se qué, y eres muy desagradecido porque di las mayores audiencias de esta cadena de toda la historia y repito, que eres muy desagradecido".

Alexia Rivas, sobre Barranco: "Sin Lucía y Maica no hubieras hecho nada en el programa"

Por otro lado, Alexia no ha dudado en reprochar que se ha "aprovechado" de Lucía y de Maica y aclara que si no llega a ser por ellas dos, "no hubieras hecho nada en este programa". Ante este ataque por parte de la colaboradora del programa, Barranco ha querido aclararlo: "Yo no tengo obsesión por salir en la televisión. Si a mi me echan a mi casa, tengo mis negocios y sigo trabajando, tú no te preocupes por eso".

Tras esto, la colaboradora añade: "Yo soy periodista, he estudiado, soy humilde, vengo de una familia que también ha estudiado, me gano el pan y no estafo a nadie emocionalmente, lo hago hablando y comentando lo que tú vendes", a lo que el que fuera concursante responde: "Lo que yo vendo nada, yo explico mi vida. Si te gusta bien y si no, ahí está la puerta, sales y te peinas". Por último, Alexia añade: "Pues mira barranco, puedo salir de esa puerta e ir a otra porque también trabajo en Cuatro, gracias".