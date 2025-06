Tras 86 días encerrados en la casa, los participantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' llegaron a la alfombra roja de la gran final

Las primeras palabras de Maica tras ganar ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y lo que hará con el premio: “Estoy en shock, pensaba que...”

La segunda temporada de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha llegado a su fin! Después de 86 días de encierro, emociones intensas, amistades inesperadas y hasta algún que otro hechizo, Maica Benedicto se ha alzado como la flamante ganadora del reality.

La gran final, conducida por Iban García, arrancó a las 21:00 horas desde el espectacular plató de Mediaset con la clausura del televoto y una entrada triunfal de los cuatro finalistas por una impresionante alfombra roja: Sthefany Pérez, Gerard Arias, Maica Benedicto y Albert Barranco. Todos fueron recibidos entre aplausos por un público entregado, dispuesto a vivir la noche más emocionante de la temporada.

Colaboradores, concursantes y seguidores del formato despidieron así una edición que nos ha regalado grandes momentazos: tensiones en la convivencia, conexiones genuinas… y una inesperada dosis de magia.

En exclusiva para esta web, tenemos imágenes exclusivas desde dentro del plató, donde podrás revivir el emocionante instante en el que Maica se entera de que es la ganadora. Las lágrimas, los abrazos, la euforia… ¡todo quedó capturado en uno de los momentos más emotivos de la televisión reciente! ¡Dale play y no te pierdas cómo se vivió desde dentro esta histórica final!

Las primeras palabras de Maica Benedicto luego de alzarse como ganadora

Conseguimos, en exclusiva, las primeras palabras de Maica, muy emocionada y en shock. Además sostuvo que con el premio le encantaría: "poder sacar mi libro, para que el espectador que me ayudó, me conozca más, mi vida, mi historia". A pesar de sentirse las primeras semanas un poco perdida en la casa, después de la primera salvación, logró sentirse más a gusto, más divertida. "A la tercera, va la vencida y nunca hay que dejar de luchar", concluyó. Todavía asimilando la noticia, Maica, contó como fue el duelo: "se me vinieron muchos recuerdos de 'Gran Hermano Dúo'. Pensé que la ganadora iba a ser Stefy. Pero… he sido yo. Es muy fuerte. Ya estoy aterrizando, pero aún no me lo creo", compartió con la voz entrecortada y todavía lágrimas en los ojos. ¡Dale play!