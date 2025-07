Los chicos se enfrentan a la primera hoguera y ven por primera vez imágenes de sus novias en Villa Montaña

Los chicos no tenían muy claro qué se iban a encontrar en su primera hoguera en ‘La isla de las tentaciones’. Se sentaron frente a Mónica Naranjo, dispuestos a analizar con detalle todas las imágenes que había preparadas para ellos.

El primero en empezar fue Christofer Guzmán, que se quedó helado con lo que vio. Durante la despedida de Fani Carbajo estaba convencido de que él iba a disfrutar de la experiencia más que ella y parecía estar tranquilo. Precisamente para no incomodarla, en las fiestas no quería tener ningún tipo de contacto físico con sus compañeras y apenas se animó a bailar con ellas.

Por eso lo que vio en la tablet le dejó sin habla. Las imágenes le mostraban un tonteo muy claro de su novia con Rubén, su soltero favorito. Parecía haber mucha afinidad entre ellos y Christofer se enfadó mucho. Gonzalo Montoya intentó tranquilizarle, diciéndole que el tentador estaba cumpliendo su papel de intentar conquistarla, pero él le respondió diciendo que no le importaba lo que estuviera haciendo Rubén, sino Fani. Y, según su opinión, estaba cruzando los límites.

Gonzalo, tras ver que el soltero favorito de Susana es Lewis: “Me tienes que ver a mí y a él”

El siguiente en ver imágenes fue Gonzalo, que descubrió que el soltero favorito de su novia Susana Molina era Lewis el surfero. Al terminar, hizo su valoración: “A ver, si se enamorase de un chico como Lewis mi autoestima ascendería un poco. Me tienes que ver a mí y a él. No me gustan las comparaciones, pero…”. Mónica Naranjo le preguntó si creía que era más guapo que el tentador y él lo afirmó sin dudar: “La duda ofende, Mónica, lo siento”.

Álex Bueno, tras ver las imágenes de Fiama: “Todo lo que me va a molestar ella tiene que hacerlo”

Álex Bueno vio imágenes de su novia, Fiama Rodríguez, con Rubén. Pero también escuchó como ella hablaba sobre él, señalando que comportamientos como cogerse de la mano con alguien le dolerían mucho. Y eso no la gustaba. “No lo voy a evitar”, decía.

Lejos de tomárselo mal, entendió lo que su novia quería decir: “Creo que mi camino empieza aquí, todo lo que me va a molestar, ella tiene que hacerlo porque al final tenemos que convivir. Lo voy a pasar mal, pero creo que voy a hacerme un hombre porque merece un hombre a su lado y no un niño”, aseguraba.

Jose, tras la hoguera de Adelina: “Está tan guapa…”

Jose vio imágenes de la cita de Adelina y Lewis y acabó de lo más sonriente. Estaba muy contento de ver a su chica cómoda y feliz. “Está tan guapa… no te puedo decir otra cosa. Si no confías en tu pareja y tu pareja no confía en ti, estaríamos todos atados como cuerdas”.

Ismael, tras ver las imágenes de Andrea y Óscar: “Es bueno ver cómo se comporta tu pareja”

Ismael fue el último en ver imágenes de Andrea. A pesar del acercamiento entre su novia y Óscar, optó por guardar la calma y ver el lado positivo de la situación. “Es bueno ver cómo se comporta tu pareja cuando tú no estás presente. ¿A qué has venido aquí, a potenciar tu relación o a destruirla?”.