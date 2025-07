Las chicas se enfrentan a su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 1'

Christofer Guzmán, muy enfadado con Fani Carbajo tras verla con Rubén en su primera hoguera de 'La isla de las tentaciones 1': "¡Él me da igual, es ella!"

Compartir







Las chicas afrontaron su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 1' muy unidas. No sabían lo que iban a descubrir de sus novios y todas optaron por ver las imágenes acompañadas.

La primera en enterarse de lo que estaba pasando en Villa Playa fue Fani Carbajo. A pesar de que Christofer Guzmán había estado muy comedido e intentando no acercarse a las solteras, ella terminó muy enfadada porque, en su casa, su novio nunca quería bailar con ella y en la villa sí lo había hecho con las tentadoras. “Cariño, ten cuidado. ¿Por qué lo haces con una desconocida? No lo entiendo, no me entra en la cabeza”, decía, indignada mirando a cámara.

Luego fue el turno de Susana Molina, que vio imágenes de Gonzalo Montoya ensalzando y dedicándole solo buenas palabras a su soltera favorita, Katerina. “Está un poco pesado, la verdad. No entiendo que esté tan pesado con Katerina”, reaccionó.

Fiama Rodríguez, enfadada con Álex Bueno: “No quiero a una persona falsa a mi lado”

La tercera en enfrentarse a la temida tablet fue Fiama Rodríguez, que estaba muy nerviosa. Vio a su chico, Álex Bueno, diciendo que ella le condiciona y no se lo tomó nada bien. “Me has vendido que eres una persona leal, has vendido que confías en mí cien por cien y estás diciendo cosas que no son así. Eso no es lealtad (…) Está pintando las cosas un poco al revés y yo una persona falsa no quiero a mi lado. Si tú quieres seguir ese camino, síguelo. Igual la que luego tiene que tomar la decisión soy yo”.

Tras ver las imágenes de sus compañeras, Adelina Seres comentó que lo que estaban viendo no era nada comparado con lo que habrían visto sus novios, ya que creía que su comportamiento en la villa estaba siendo más fuerte que el de ellos. Cuando le llegó el turno y descubrió lo que estaba haciendo Jose no dejó de sonreír. Estaba muy contenta de verle bien y divirtiéndose con sus compañeros y las solteras.

La última en ver imágenes de su chico fue Andrea Gasca, que no se esperaba ver a Ismael Nicolás en el jacuzzi con una de las solteras. “Pues me voy yo con Óscar al jacuzzi”, respondió.