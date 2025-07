Rocío Belén Paleari 02 JUL 2025 - 18:00h.

Desde Montoya persiguiendo a Anita por la playa hasta el icónico grito "Estefanía" realizado por Christofer, Adriana Dorronsoro, Kike Calleja y Pepe del Real recuerdan los momentazos del reality

Además, Adriana Dorronsoro celebra sus 39 años por todo lo alto: "Ha vuelto el amor a mi vida"

Compartir







Desde aquel mítico '¡Estefanía!' que dio la vuelta a las redes hasta el reciente '¡Montoya, por favor!' de Sandra Barneda, 'La Isla de las Tentaciones' ha sabido dejar huella con momentos que ya forman parte del imaginario colectivo de la cultura pop nacional e incluso internacional.

Los colaboradores de 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro, Kike Calleja y Pepe del Real opinan en exclusiva para esta web sobre el reality más tentador de toda la televisión española y sus momentos inolvidables. "Es que claro, hay un montón de momentazos y sino que se lo digan a Sandra Barneda y sus caras", dice Pepe del Real. Después de una temporada llena de sorpresas y situaciones donde se ha puesto a prueba la fidelidad de las parejas, 'La isla de las tentaciones' llegaba al final de su octava temporada, mostrando las decisiones finales de las parejas y los reencuentros tres meses después de la experiencia.

Pero, por suerte para los fanáticos del reality esto no es todo que vamos a ver hasta septiembre. Si hay algo que amamos los seguidores de 'LIDLT' es lo icónico de sus momentazos. Hoy a partir de las 22:00 horas se podrá ver por la pantalla de Telecinco 'El verano de las tentaciones', programa presentado por Sandra Barneda en el que se recuperará lo mejor de todas las temporadas de 'La isla de las tentaciones'.

Quizá, todos estemos de acuerdo sobre cuál es el gran momentazo, sin embargo Kike Calleja se arriesga "hay dos momentos icónicos" y no son los dos de la última temporada. "Cuando vimos a Christofer gritando Estefanía, esa es la imagen que marcará sobre todo todas las ediciones de 'La isla' y a Montoya corriendo por la playa, rompiéndose la camisa", agrega. El reality lleva 8 temporadas al aire y claro, cada una de ellas ha tenido su momentos altos.

Adriana Dorronsoro profundiza un poquito más que su compañero sobre lo más icónico de la última temporada del programa: "No era Montoya por la playa, es Montoya llegando a la villa y Anita dándole que te pego a Manuel, con la serpiente venga y venga contra la pared". No se trata solo de un grito, de una acción de desesperación, se trata de un hombre descubriendo en directo la traición. "Fue el momentazo y por eso se hizo viral en todo el mundo", agrega la colaboradora.

Los colaboradores de 'VAV' hablan de amores de verano: "Marcan un montón", se sincera Pepe del Real

Pero... llegado el verano, los participantes del reality no son los únicos que viven romances. El verano ha comenzando y con él, los romances fugaces e intensos. En exclusiva para está web los colaboradores de 'Vamos a ver' se sinceraron sobre sus tramas románticas en la época del año que más calor hace. "Los amores de verano hay que vivirlos, son maravillosos, saben que se van a acabar en septiembre, pero mientras los disfrutas", dice Adriana Dorronsoro y la verdad que tiene razón. No cabe ninguna duda que lo más hermoso de estas historias es la intensidad con la que nos permitimos vivirlos. Para Pepe del Real: "Los amores de verano son muy de la adolescencia y marcan un montón", dice, aunque, el lleva muchos años viviendo el mismo gran amor. Kike Calleja quizá sea el más meloso de los tres: "El gran amor de mi vida es mi mujer y es la que me marca todos los veranos".