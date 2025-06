Sthefy sigue firme en su decisión: "La boda se aplaza; necesito solucionar cosas"

La finalista de 'Los vecinos se la casa de al lado' tiene en vilo a todos sus seguidores sobre si pasará o no por el altar

Además, de "una condena a la infelicidad" a "se quieren muchísimo": las voces a favor y en contra de la boda

Después de que Maica Benedicto se quedara con la victoria en 'Los vecinos de la casa de al lado', Sthefany Pérez, finalista del reality y ex-concursante de 'La isla de las tentaciones', habló en exclusiva con la web de Telecinco. ¡Y lo soltó todo! Sus mayores aciertos, sus grandes errores y lo que piensa sobre su boda con Tadeo.

Cree que su mayor error fue la forma de expresarse: la lengua le jugó malas pasadas. ¿El gran acierto? Conocer a Gerard. La concursante aseguró: "Es la persona que me ha apoyado aquí desde el minuto uno". Pero, lo más fuerte fue lo que compartió sobre la boda con su pareja: "Por ahora se aplaza un poco". Es que su relación pasó por un torbellino emocional luego de las múltiples infidelidades. "Necesito salir y solucionar mis cosas, tener una conversación profunda con Tadeo", se sinceró a corazón abierto la concursante.

La pareja viene de concursar en 'La isla de las tentaciones', programa en el que Tadeo le pidió matrimonio delante de toda España. Cuando parecía que entre los dos enamorados ya no había tanta movida de infidelidad... Llegó 'Los vecinos de la casa de al lado'. La segunda edición de este reality estuvo explosivamente marcada por las traiciones cometidas por Tadeo.

A lo largo de la temporada, Tadeo cometió una seguidilla de infidelidades, que en un primer momento negaba. Pero las mentiras tienen fecha de caducidad y el concursante fue desenmascarado. Las pruebas no tardaron en aparecer y Sthefany tomó una drástica decisión: no casarse. ¿Lo pensó? Por supuesto que la concursante de origen cubano lo meditó... No es fácil dejarlo cuando hay amor, pero perdonar tampoco es sencillo. Durante el debate final de 'Los vecinos de la casa de al lado', Tadeo rompió en llanto después de que Sthefany desvelase en qué punto se encuentra respecto a la relación y qué planes tiene en un futuro. "Ahora tiene que demostrarme. Creo que me ha vuelto a fallar y ha roto la promesa que hicimos", concluyó Sthefany.

En principio, parecía que luego del traspié, la pareja había salido fortalecida. Lograron salir adelante. ¡Hasta comprometerse! Pero... Dicen que lo bueno dura poco. Un vídeo emitido durante una gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' sería razón suficiente para distanciar otra vez a la pareja.

En las imágenes se podía ver a Tadeo con una chica, haciéndole un striptease, mordiéndole el cuello y besándose con ella. Sthefany, tras enfrentarse a las imágenes, se mostró completamente rota en plató: "Me quiero ir, no puedo, no voy a seguir con esto. Qué estúpida he sido".

La noche de la gran gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' los colaboradores también soltaron todo sobre su opinión respecto al futuro de la pareja. Algunos, como Suso Álvarez, han decidido confiar en el amor que se tienen y han dicho que "se quieren muchísimo". En cambio, Alexia Rivas, fue más contundente: "Hay muchos peces en el mar".

¿Qué sucederá con la pareja de Sthefy y Tadeo luego de abandonar la casa? ¿Llegarán al altar? ¿O tendrán que buscar pareja en 'First Dates'? Dale Play.