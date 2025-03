Gerard y Alba protagonizan un enfrentamiento lleno de reproches tras descubrirse que él tuvo acercamientos con tres tentadoras, mientras que Andrea y Joel confirman en directo su inesperada ruptura

En exclusiva, los protagonistas de 'El Debate de LIDLT revelan sus mayores arrepentimientos tras su paso por el programa, ¡dale play!

Así se vivió la alfombra roja de 'El Debate de las Tentaciones' desde dentro

El primer debate final de 'La Isla de las Tentaciones' dejó momentos de máxima tensión entre los exparticipantes, especialmente para dos parejas que han acaparado los focos: Gerard y Alba, y Andrea y Joel. Entre reproches, confesiones inesperadas y emociones a flor de piel, los protagonistas se enfrentaron cara a cara para cerrar su historia en la isla… o abrir nuevas heridas.

Alba explota contra Gerard tras descubrir su triple traición

El reencuentro entre Alba y Gerard estuvo marcado por la indignación de ella tras enterarse en directo de que su expareja no solo había tenido relaciones con Paloma, sino que también había tenido acercamientos con Érika y Claudia.

"¡Mentiroso patológico!", gritaba Alba entre lágrimas, al conocer las revelaciones que la propia presentadora Sandra Barneda iba desvelando. “Pensaba que eran dos y ahora son tres, me espero hasta más”, declaró con evidente dolor. La sorpresa fue aún mayor cuando salió a la luz que, tras el reencuentro, ambos se acostaron juntos e incluso valoraron darse una nueva oportunidad.

Gerard intentó defenderse: “Estuvimos hablando en el cuarto, lloramos, me robó un beso y continué”. Sin embargo, Alba no tardó en replicar: “Te dejaste y luego me fo…, vamos a dejarlo claro”.

Paloma, Érika y Claudia también dieron su versión de los hechos. Mientras Érika contó que Gerard le propuso entrar juntos al baño, Paloma mostró una llamada telefónica en la que acordaban si ocultar o no que habían estado juntos. Por su parte, Claudia confirmó la tensión sexual no resuelta entre ellos.

En exclusiva para esta web, los primeros protagonistas de la noche nos cuentan sus arrepentimientos y qué cambiarían. Gerard se arrepiente de sus actitudes dentro de la isla y reconoce que pudo haber manejado mejor la situación. Alba nos cuenta que cambiaría todos los momentos en los que se le han ido las formas durante su paso por el programa... ¡Y mucho más que solo podrás descubrir si das PLAY!

Andrea y Joel confirman su ruptura en directo

Otra gran sorpresa de la noche fue la inesperada ruptura de Andrea y Joel, quienes habían abandonado juntos el reality y parecían haber superado todas las pruebas… hasta ahora.

Sandra Barneda no tardó en preguntar: “Andrea, ¿cómo está vuestra relación?”, a lo que ella, con tono apesadumbrado, respondió: “Me da mucha pena decir esto, pero ahora mismo Joel y yo no estamos juntos.” Joel, visiblemente afectado, confirmó la noticia: “No estamos juntos, aunque me duele mucho decirlo.”

Andrea no quiso dar muchos detalles, pero dejó claro que había aspectos en la relación que no habían funcionado: “Estoy dolida, y no con Joel, pero hay cosas que no ha hecho bien.” Cuando Sandra le preguntó si seguía enamorada, su respuesta fue contundente: “Creo que ya no".