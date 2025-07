Rocío Belén Paleari 14 JUL 2025 - 10:00h.

Recorrimos las calles para descubrir qué momentos de la presentadora de 'La Isla' conquistaron al público

Además, la mejor pareja de todas las temporadas de 'LIDLT', según Alexia Rivas: "Icónicos, les quiero a los dos"

No hay 'La Isla de las Tentaciones' sin Sandra Barneda. Temporada tras temporada, la presentadora se ha convertido en mucho más que una maestra de ceremonias: es testigo, consejera, portadora de noticias devastadoras y, sobre todo, protagonista de auténticos momentazos televisivos que los fans no olvidan. Para comprobarlo, salimos a la calle y preguntamos a la gente por sus escenas favoritas de Sandra en el programa. Las respuestas no tardaron en llegar, cargadas de risas, memoria emocional y cariño.

Las “hogueras” son los espacios donde los concursantes se enfrentan a vídeos sobre lo que su pareja está haciendo al otro lado de la isla. Y ahí aparece ella, Sandra Barneda, imperturbable... Hasta que no lo es más.

Uno de los momentos más recordados por el público es, sin duda, el que tuvo lugar durante la pasada edición. David Montoya, tras ver las imágenes de su pareja, Anita, siéndole infiel, decidió abandonar la hoguera antes de escuchar su versión. Fue una decisión impulsiva, dolorosa y televisivamente espectacular. Pero lo que nadie esperaba era lo que hizo Sandra: corrió tras él, por la playa, para intentar convencerlo de quedarse.

“Cuando fue detrás de Montoya gritando”, nos dice una chica mientras pasea por la Gran Vía. “Se quedó pasmada en la arena, sola”, añade, como recordando una escena de película. Otra señora, entre risas, apunta: “Uno que salía corriendo detrás de Montoya y le gritaba”, como si Sandra se hubiese salido por completo del guion. Y eso, precisamente, es lo que lo hizo tan memorable.

Un chico, asiduo seguidor del programa, lo recuerda con claridad: “La reacción que tuvo al seguir a Montoya por toda la isla es una reacción que nadie esperaba, porque es una chica muy calmada”, explica. Y remata con una sonrisa: “Todos nos quedamos como que ¡Ayyyy!”. Porque sí, incluso quienes están acostumbrados al dramatismo de 'La isla', se sorprendieron con la entrega emocional tan genuina de la presentadora.

Pero no todo se trata de correr por la playa. Una joven nos recuerda otro instante ya convertido en meme: “Cuando Montoya le dijo: ‘Sandra, muchas gracias por venir’, y le dio dos besos… y ella se quedó como mmm…”. Esa pequeña pausa, ese gesto de incomodidad disfrazado de educación, se convirtió en icónico. Sandra no necesita decir mucho: con una mirada o un silencio, ya lo ha dicho todo.

“Tiene momentazos Sandra Barneda, es que es muy icónica”, resume otra chica, fan declarada del formato. Y no es la única que lo piensa. A estas alturas, no se puede hablar del universo de "La isla" sin nombrar a Sandra. Su forma de escuchar, su temple ante situaciones límite y, de vez en cuando, sus reacciones completamente humanas, han hecho de ella una pieza clave del éxito del programa.

Mientras las parejas dudan, caen en la tentación o se rompen frente al fuego, Sandra sostiene el relato. Es la que da paso a las imágenes más temidas, la que pone palabras al desconcierto de los concursantes, la que mantiene la tensión en el momento justo. Y, cuando hace falta, la que corre por la arena, sin miedo a romper el molde.