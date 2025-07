La mejor pareja de todas las temporadas de 'LIDLT', según Alexia Rivas: "Icónicos, les quiero a los dos"

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ repasan las parejas más icónicas de ‘La isla de las tentaciones’

Desde vínculos que nacieron en medio del caos hasta amores que resistieron la tormenta, ¿quiénes han dejado huella en el plató… y en sus corazones? ¡Dale play!

Compartir







Amar es fácil cuando no hay pruebas. Cuando la rutina arropa, cuando la pasión no se tambalea, cuando nadie pone en duda la fidelidad ni la intensidad del “nosotros”. Pero, ¿qué pasa cuando la tentación llama a la puerta? ¿Cuándo lo prohibido se vuelve accesible y el deseo se disfraza de oportunidad?

‘La isla de las tentaciones’ no inventó las crisis de pareja, pero sí las expuso como nunca antes en televisión. Allí, lejos del día a día, sin móviles ni excusas, cada pareja se enfrenta a su mayor miedo: descubrir que tal vez el amor no es suficiente… o que sí lo es, incluso después de todo.

A veces se cae. A veces se aguanta. Otras se traiciona. Y hay quienes se redescubren en la tormenta. Porque la tentación no siempre rompe… a veces revela. Y por eso, años después, seguimos hablando de esas parejas que nos hicieron vibrar, sufrir, ilusionarnos o gritar frente al televisor. Porque cuando el amor se pone en juego, todos jugamos un poco también.

Los colaboradores eligen sus parejas favoritas

Con esa carga emocional, los colaboradores de 'Vamos a ver' se han animado a elegir, entre todas las ediciones del reality, a las parejas más icónicas, entrañables o impactantes. Y sus elecciones no han dejado indiferente a nadie,¿Coincidirán con el público?

Alexia Rivas lo tiene clarísimo: "Me encantaron y además les tengo mucho cariño porque vinieron a 'Supervivientes' conmigo...". Se refiere a una pareja que dio de qué hablar y que, pese a sus altibajos, dejó huella. Más allá del show, las palabras de Alexia dejan ver un vínculo especial con ellos, una complicidad construida fuera de cámaras que refuerza su elección.

Pepe del Real se decanta por una historia que, aunque tocada, nunca se dio por vencida: "Borja y su mujer Ana López... aunque ahora, por lo que he visto y él ha contado, parece que la cosa no está muy allá". Una declaración que no esconde la fragilidad de las segundas oportunidades y que nos recuerda, además, la victoria de Borja en ‘Supervivientes’ hace apenas un mes. El amor, como la supervivencia, requiere lucha constante.

Alejandra Rubio, fiel a su estilo sincero, lanza varios nombres y destaca la evolución personal y a protagonistas de una historia intensa que marcó una generación de fans. Un repaso hacia quienes mostraron sus luces y sombras sin reservas.

¿Qué convierte a una pareja en inolvidable? ¿La pasión, la traición, el perdón? Lo que está claro es que las parejas que eligen los colaboradores no solo fueron virales. Fueron reales. Y por eso, siguen vivas en la memoria colectiva. ¡Dale play y no te pierdas sus opiniones!