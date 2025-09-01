telecinco.es 01 SEP 2025 - 20:34h.

Encontrar el amor se ha convertido en un juego sin fin: el amor ha cambiado y la forma de encontrarlo también

Sebastián Gallego y Oriana Marzoli, sobre 'El loco amor': "Queremos salseo, emociones reales, que profundicen en el amor"

'El loco amor' llega muy pronto a Mediaset Infinity. De la mano de Sebastián Gallego, y con la colaboración de Oriana Marzoli, este rompedor dating show no te dejará indiferente. Prepárate para vivir "puro salseo emocional".

Las nuevas tecnologías han invadido prácticamente todos los órdenes de la vida, incluyendo la búsqueda del amor y la manera de relacionarse, que han encontrado en las redes sociales una de las principales vías especialmente entre los jóvenes y los integrantes de la Generación Z. Con esta premisa, Mediaset Infinity estrenará en exclusiva este nuevo programa.

Citas temáticas y emociones al límite

Encontrar el amor se ha convertido en un juego sin fin. El amor ha cambiado y la forma de encontrarlo también. Dos solteros buscan el amor real entre tres aspirantes. Pero aquí nada es para siempre. No hay reglas, solo emociones. Las caras nuevas pueden destrozar sus planes si no lo dantodo en las citas temáticas. Y es que vivirán emociones que les llevarán al límite.

Para guiarles en este caos, necesitábamos a alguien que entendiera el amor, por ello será Sebastián Gallego quien presente este nuevo formato. Y, acompañándole, una experta en amor y guerra, una reina del reality, Oriana Marzoli.

En esta historia, tu opinión manda. El espectador no solo mira, también opina. Este otoño tienes una cita a la hora de comer con 'El loco amor'. Prepárate para el dating show más imprevisible, interactivo y adictivo. ¿Conseguirán que surja el amor?