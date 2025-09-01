Los presentadores del dating show exclusivo de Mediaset Infinity fueron protagonistas en la inauguración del FesTVal, donde la plataforma adelantó además sus 11 producciones originales para este cuatrimestre

Mediaset Infinity, en la apertura del FesTVal de Vitoria: así fue la presentación de la plataforma

Sebastián Gallego y Oriana Marzoli fueron dos de los grandes protagonistas de la inauguración del FesTVal de Vitoria-Gasteiz, una cita fundamental para la industria audiovisual de España, que cada año reúne a cadenas, productoras, creadores y periodistas para presentar sus estrenos y novedades. En esta ocasión, el evento abrió sus puertas con Mediaset Infinity, la nueva plataforma de contenidos digitales de la cadena, que presentó los formatos con los que refuerza su apuesta por el entretenimiento online.

En el acto celebrado en el Palacio de Congresos Europa, Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España, subrayó la dimensión de este paso estratégico: “Es una apuesta firme de permanencia del contenido digital”. Además, anunció que la plataforma contará con 11 nuevas producciones que abarcarán desde realities y dating shows hasta ficciones internacionales y programas derivados de la televisión tradicional que podrán verse en abierto.

'El loco amor', la nueva cita de la Generación Z

Entre esos proyectos destaca 'El loco amor', un nuevo dating show que pretende dar un giro al género. El programa propone una dinámica sencilla pero directa: dos solteros contarán con tres aspirantes cada uno, en un espacio abierto a todas las orientaciones sexuales y con tiempo suficiente para conocerse cara a cara, sin las prisas ni las reglas habituales de este tipo de formatos.

El propio equipo lo define como un espacio pensado para la Generación Z, en el que las emociones, las conexiones y la autenticidad estarán por encima de los clichés televisivos.

Una entrevista en exclusiva

En exclusiva para esta web, hablamos con Sebastián Gallego y Oriana Marzoli, que nos adelantaron las claves de esta nueva aventura. Oriana detalló el papel que asumirá como colaboradora y el sello personal que aportará al formato, convencida de que su esencia marcará la diferencia en pantalla. Sebastián, por su parte, puso el acento en el perfil de los participantes, asegurando que lo que más le atrae es la naturalidad y frescura de los jóvenes que llegan con ganas reales de enamorarse. El presentador explicó también la atmósfera que buscan generar en un plató que, en sus propias palabras, “no será al uso”, sino que estará diseñado para convertirse en un espacio íntimo, cálido y diferente a lo que acostumbran los realities tradicionales, con el objetivo de que la magia suceda.

Más allá del programa: amor, experiencias y aprendizajes

Durante la conversación, Oriana compartió su visión personal sobre el amor, marcada por experiencias intensas y decisiones arriesgadas que le han dado grandes aprendizajes fuera de la televisión. La colaboradora, con años de experiencia en realities, también reflexionó sobre cómo esas vivencias le han permitido crecer y conectar con las historias de otros. La venezolana aprovechó además para enviar un mensaje a los futuros concursantes: no dejarse llevar por el miedo al “qué dirán” y vivir la experiencia de forma auténtica. Un consejo que encaja con la esencia del programa, que busca romper las normas preestablecidas.

Amor sin reglas

Por último, tanto Sebastián como Oriana insistieron en uno de los sellos de 'El loco amor': la apuesta por eliminar las reglas del amor televisado. El formato quiere abrir la puerta a vínculos más libres, diversos y reales, alejados de los guiones rígidos que han marcado este género en la pequeña pantalla.

Con 'El loco amor' y otras diez producciones en camino, Mediaset Infinity se posiciona como una de las plataformas de referencia en el entretenimiento digital. El FesTVal sirvió para mostrar el músculo de esta nueva etapa y, en Vitoria, Sebastián Gallego y Oriana Marzoli demostraron por qué son los rostros idóneos para capitanear uno de los estrenos más esperados de la temporada. ¡Dale al play y descubre la entrevista completa!