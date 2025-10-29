Jorge Javier Vázquez presentará ‘GH. La Vida en Directo’, nuevo formato diario sobre ‘GH 20’ para las tardes de Telecinco
El programa, que se suma a la cobertura que la cadena ofrecerá del reality, será emitido de lunes a viernes a partir de las 20:15h.
Conexiones en directo con la nueva casa del reality y diferentes dinámicas relevantes para el día a día de sus habitantes centrarán los contenidos del espacio, en el que la audiencia tomará decisiones importantes.
Jorge Javier Vázquez ampliará su presencia en la cobertura que Mediaset España llevará a cabo de ‘Gran Hermano 20’ poniéndose al frente de ‘GH. La Vida en Directo’, nuevo formato que Telecinco estrenará próximamente y que emitirá en directo de lunes a viernes a las 20:15 horas.
Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), el programa, que se llevará a cabo desde el plató que acogerá las galas de ‘GH’, conectará diariamente con la casa para conocer la última hora de la convivencia y acogerá nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del reality, además de una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. La audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.
Nagore Robles sustituirá a Jorge Javier Vázquez en la edición de los viernes
Con la incorporación de ‘GH. La Vida en Directo’ a la programación de la cadena, las nuevas tardes de Telecinco quedarán configuradas de la siguiente manera:
- 15:45h - ‘El Tiempo Justo’
- 17:45h - ‘El Diario de Jorge’
- 19:15h - ‘Agárrate al Sillón’
- 20:15h - ‘GH. La Vida en Directo’