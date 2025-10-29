Gran Hermano 29 OCT 2025 - 16:50h.

El programa, que se suma a la cobertura que la cadena ofrecerá del reality, será emitido de lunes a viernes a partir de las 20:15h.

Conexiones en directo con la nueva casa del reality y diferentes dinámicas relevantes para el día a día de sus habitantes centrarán los contenidos del espacio, en el que la audiencia tomará decisiones importantes.

Jorge Javier Vázquez ampliará su presencia en la cobertura que Mediaset España llevará a cabo de ‘Gran Hermano 20’ poniéndose al frente de ‘GH. La Vida en Directo’, nuevo formato que Telecinco estrenará próximamente y que emitirá en directo de lunes a viernes a las 20:15 horas.

Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), el programa, que se llevará a cabo desde el plató que acogerá las galas de ‘GH’, conectará diariamente con la casa para conocer la última hora de la convivencia y acogerá nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del reality, además de una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. La audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.

Nagore Robles sustituirá a Jorge Javier Vázquez en la edición de los viernes

Con la incorporación de ‘GH. La Vida en Directo’ a la programación de la cadena, las nuevas tardes de Telecinco quedarán configuradas de la siguiente manera: