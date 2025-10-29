Amparo y Livia se emocionan al saber qué parte elegiría de ellas

A dos días de vivir la noche más terrorífica del año, los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ han tenido que crear a su propio personaje Frankenstein con partes de sus compañeros. Una prueba complicada para muchos, pero con la que Joon ha conseguido emocionar a sus compañeros. Eso sí, ha tenido claro que el cerebro de su personaje de terror sería el suyo: “Estoy jugando con el cerebro y no con el corazón”.

Joon tenía muy claro cómo sería su creación y ha continuado por la belleza: “En rostro pondría a La Jose porque es un cisne y tiene una mezcla no normal… En valentía pongo a Daniella porque no la puede parar nadie, solo ella misma. En generosidad pongo a Ruth porque tiene muy buen corazón, cada vez que estás con Asier intentas entenderle y es un deber que yo tengo que hacer…”,

“Fuerza, Amparo porque eres muy valiente”, ha asegurado emocionando a su compañera a quién considera: “Capaz de todo”. A Livia también le ha encantado saber que a ella le daba la simpatía: “Tu sonrisa da paz”. A Cristian, sin embargo, no le ha gustado mucho que adjetivo le dado su gran amigo en la casita de ‘Uno de GH20’. Descubre qué más partes tiene el Frankenstein de Joon, dale al PLAY.

