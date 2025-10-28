La visita de Dani Santos a la casita de 'Uno de GH20': consejos de todo tipo, algún que otro zasca y cómo es su vida actual en estos momentos
El exconcursante de 'Gran Hermano' ha estado junto a los aspirantes y ha mantenido con ellos una larga charla en donde han hablado de todo
Dani Santos ha estado en la casita de 'Uno de GH20' y ha mantenido una distendida charla con los aspirantes del reality emitido en Mediaset Infinity en donde, como exconcursante de 'Gran Hermano 12+1' y de la pasada edición de 'GH DÚO', les ha podido dar todo tipo de consejos que estos han recibido de la mejor manera, además de actualizarles sobre cómo es su vida en estos momentos.
El exconcursante ha señalado que, en su paso por las diferentes ediciones de 'GH', ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones y en algunos momentos, al salir, lo llegó a pasar realmente mal. Hasta que un día habló con una amiga y le abrió un poco los ojos, lo que provocó que pasara más de esas reacciones que generaban su concurso: "Que os de igual eso. Sentiros en paz con vosotros mismos...".
Además, les ha señalado lo siguiente: "Que esto sea vuestra experiencia. La experiencia de vuestra vida, sin pensar en lo que puede venir después. Nadie vive de esto, a largo plazo. Que seáis vosotros mismos", ha subrayado.
Posteriormente, ante la pregunta de una aspirante, Dani Santos ha confesado que en estos momentos se dedica a todo lo referido a consultoras y tema de interiorismo, puesto que estudió Arquitectura: "He terminado a las 18.00 horas de currar, ha venido el coche y me he venido directo".
"Lo vais a flipar. El que lo viva... eso de despertarte por la mañana y saber que estás en 'Gran Hermano'...", ha indicado Santos, para posteriormente recordar a todos que él, que tiene "pánico escénico", ha seguido la premisa de "olvidar que estás en una casa. Al final tienes que vivirlo como si fuera tu casa. Cuesta hacerlo, aunque es muy fácil decirlo".