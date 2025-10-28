La decisión de Jose tras descubrir los detalles de la 'relación' que tiene Gustavo con una persona fuera de 'Uno de GH20': "Me parece un descaro"
Después de que La Jose y Gustavo prefirieran frenar sus sentimientos dentro de la casita de 'Uno de GH20', este martes, La Jose ha confesado todos los detalles del chico que está conociendo fuera tras hablar con él. "Ma parece un descaro", ha señalado La Jose ante Jana, que ha señalado que el propio Gustavo le dijo que tenía carta blanca con esa persona. "Me dijo que estaba conociendo a una persona hace meses y que tienen un vínculo con proyecto de futuro y todo", ha subrayado Jose.
Y por si fuera poco, Gustavo le desveló que esa persona le avisó antes de ser aspirante que Jose le podría gustar, algo que ha recordado este: "¿Te piensas que estoy a gusto contigo sabiendo que esa persona se va a sentir mal? Yo no me quiero hacer cargo emocionalmente de él".
La Jose toma una decisión
"No quiero que esa persona me odie. Pero entendería que discutiesen cuando tienen cosas de futuro... lo dejamos así. Yo voy a seguir con mi vida y si ha pasado lo que sea, que lo siga habiendo. Pero no quiero hacerle caso a esa persona", ha subrayado La Jose. Jana, por su parte, le ha parecido bien esa posición de Jose de distanciarse para respetar a esa persona.
Por otro lado, La Jose ha dicho que se pone mucho en la situación de la persona que está conociendo Gustavo: "Me pongo en esa situación y si escuchara lo que me dice Gustavo, estaría con 16. Por eso no quiero gastarme bromas, por respeto a él. Soy de bromas sexuales, pero no quiero... y que esa persona esté mal por ese contenido. Trato de hermanas".