El mensaje de Anabel Pantoja a Juanma y Azahara, ex de 'Gran Hermano 15', al reaparecer en 'Uno de GH20': "Con vosotros descubrí que el amor existe"

Como en cada gala de 'Uno de GH20' que Mediaset Infinity emite cada semana, algunos exconcursantes de 'Gran Hermano' han entrado en directo a través de videollamada para contar qué tal les va la vida y dar algunos consejos a los aspirantes, además de realizar alguna pregunta dirigida a uno de ellos. Los últimos en conectar con la casa han sido... ¡nada más y nada menos que Azahara y Juanma! Los que fueran participantes de 'Gran Hermano 15' son pareja desde que se conocieran en el reality y hasta entonces, sigue siendo todo un 'cuento de hadas' para ellos.

Azahara y Juanma han formado ya una familia estable y tienen dos hijos en común: "Sobreviviendo", ha bromeado Azahara ante la pregunta de cómo están, formulada por Nagore Robles, tras lo que ha añadido que con dos hijos "tan activos", están muy felices y contentos, pero "agotados".

El mensaje de Anabel Pantoja a Azahara y Juanma

Anabel Pantoja se ha dirigido a Azahara para señalarla que "cada día está más mona": "Y tú Juanma, que quita el sentido... Os quiero muchísimo a los dos". El exgran hermano ha apuntado que son como "La Bella y la Bestia", a modo de broma. "Con vosotros yo descubrí que el amor existe y vuestra historia mira a dónde ha llegado, que tenéis dos personas maravillosas", ha subrayado Anabel Pantoja.

La pregunta de Azahara y Juanma a una aspirante de 'Uno de GH20'

Azahara y Juanma le han hecho una pregunta a Livia Martín, aspirante que hace apenas unos días aterrizó en la casita de 'Uno de GH20'. Azahara ha sacado la chuleta y le ha preguntado lo siguiente: "Has sido la última en entrar a la casa. Con el carácter tan tranquilo que tienes, más que el resto de compañeros, la pregunta es... ¿crees que te va a dar tiempo a demostrar en este tiempo que mereces estar en 'Gran Hermano'?

Livia ha respondido que "sí": "No tengo miedo a mostrarme como soy y da lo mismo el tiempo. Eso lo decide el programa, ellos verán si me ha dado tiempo a ser un perfil que puede 'jugar' bien en la casa de 'Gran Hermano' o no. Yo confío en que sí. Voy día a día, pasito a pasito...".

