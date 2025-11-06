Mañana, en la primera gala de 'Gran Hermano 20, Cristian y Joon, solo uno de los dos, será concursante oficial de 'GH'

Belén Ro, sobre quién de ‘Uno de GH20’ debería entrar en ‘Gran Hermano 20’: “No me ha gustado, pero se lo ha currado”

Compartir







'Uno de GH20' ha llegado a su fin con una sorpresa final - tan y como ha informado la propia Nagore Robles en directo - que ha dejado a la audiencia y al público boquiabiertos: conoceremos al concursante oficial de 'Gran Hermano' en la primera gala oficial del reality el jueves 6 de noviembre, a las 21:45 horas. Cristian, La Jose, Daniella y Joon se han convertido en los cuatro finalistas que podían haberse convertido en el nuevo concursante de 'Gran Hermano 20'. Sin embargo solo dos de ellos siguen optando a esta ansiada plaza.

El alegato final de Joon y Cristian

Antes de terminar la gala final de 'Uno de GH20', Nagore Robles ha dado el primer nombre del participante que se quedaba a las puertas de convertirse en el concursante de 'GH', ese era La Jose que, visiblemente emocionado, ha dado las gracias por la gran oportunidad que ha recibido viviendo esta experiencia. La siguiente ha sido Daniella, que tampoco ha podido reprimir las lágrimas tras conocer que no entraría a la casa. Daniella ha recibido el consejo de Teresa Colomina, directora de casting del programa, que le ha aconsejado que en tres años se presente, después de haber corregido o perfeccionado ciertas actitudes.

Joon o Cristian, uno de los dos será mañana el nuevo concursante junto a Mamadou, el primer participante confirmado. Ambos finalistas estaban muy nerviosos tras conocer que no será hasta dentro de 24 horas cuando conozcan el veredicto final de la audiencia. Y tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia, Joon y Cristian han aprovechado el escaparate que les proporciona esta web para hacer su alegato final.

Las ventajas y desventajas de pasar de 'Uno de GH20' a 'Gran Hermano 20'

Los colaboradores del programa, Belén Rodríguez, Bea Retamal, Maica Benedicto, Miguel Frigenti y Violeta Crespo han reflexionado sobre las ventajas y desventajas que puede tener el concursante que ya ha estado casi dos meses "aislados" a la hora de volver a estar rodeado de cámaras y con nuevos compañeros varios meses más. Además de que una parte de la audiencia ya le habrá puesto cara y algunos de los concursantes también conocerán sus fortalezas y debilidades: "Va a ser como seguir el proceso de convivir con las cámaras", apuntaba Maica Benedicto, mientras que Miguel Frigenti apuntaba a que el concursante también podría despertar cierto "recelo" entre sus compañeros por saber ya a lo que se va a enfrentar.