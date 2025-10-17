Lara Guerra 17 OCT 2025 - 08:00h.

Edi Insua y Violeta Crespo recuerdan cómo surgió su historia de amor en 'Gran Hermano 19': "Fue mágico"

Edi y Violeta reaccionan al zasca de Belén Ro sobre Elsa Mateos mientras responden sobre su relación: "Lo tenía guardado"

Compartir







Cada vez queda menos para conocer a todos los concursantes que encenderán la nueva casa del reality más preciado y ese es 'Gran Hermano 20'. Ahora que la fecha se acerca recordamos con cariño a los exconcursantes de la pasada edición, como Violeta Crespo y Edi Insua, quienes formaron una bonita historia a ojos del reality y de la audiencia.

En este contexto, la de Toledo y el gallego pudieron hablar con nosotros y confesarnos cómo se sienten al saber que se acerca una nueva edición del reality en el que surgieron sus primeros acercamientos y en qué punto se encuentra su relación casi un año después. En primer lugar, los que fueran concursantes de 'Gran Hermano 19' se encontraban muy nerviosos ante la nueva edición del reality donde surgió su amor: "Tenemos mucha nostalgia porque empatizamos mucho con ellos y tenemos ganas de comentarlo, pero a la vez sentimos esa cosita en el pecho de decir ‘uf, hace un año estábamos nosotros ahí', comienza Violeta, a lo que añade su pareja: "Creo que a los dos nos encanta revivir esos momentos entonces ver que otras personas va a pasar por algo similar… es como si fuéramos nosotros los que estamos allí".

Sobre cómo es enamorarse dentro de un programa como 'Gran Hermano', Edi aseguraba que no fue dentro del propio reality donde sucedió, pero sí fue el lugar en el que todo surgió para ellos : “En mi caso no fue dentro de Gran Hermano, no era consciente. Me acabé de enamorar fuera, pero sí que allí empezó la historia de amor y es además mágico porque tenemos la suerte de que podemos ver cómo comenzó todo”. Al escuchar estas declaraciones Violeta confiesa que para ella es como una película y “muy pocas personas tienen esa suerte”, a lo que él responde: “Es mágico y diferente respecto a la vida real”. Ante esto, Crespo afirma la declaración de su pareja y añade: “Es diferente porque allí todo se intensifica una muchísimo”.

Edi Insua, sobre la influencia de la audiencia en su relación: "Nos ha ayudado a estar juntos"

Por otro lado, durante su edición el gallego fue acusado en varias ocasiones de marear a Violeta, sin embargo, él dejó claro en todo momento que sus sentimientos fueron creciendo y que eran leales. Por ello, les preguntamos como pudo influir la audiencia en su relación. Violeta ha recordado la nominación de Edi como un punto clave en su relación: "Él estuvo nominado al principio, si no se llega a quedar… ¿Quién sabe si a día de hoy estaríamos aquí?”, a lo que él responde: “Eso lo hemos hablado en alguna ocasión y eso puede significar lo que llamamos destino”

Asimismo, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ comparte la opinión con su pareja: "Si la primera vez que estuve nominado hubiese salido pues tal vez se hubiese enfriado todo y mira todo pasa por algo. La audiencia nos ha ayudado a estar juntos”. Por último, recordando que queda poco tiempo para que comience la nueva edición de 'Gran Hermano', Edi y Violeta han desvelado qué cambiarían si entraran de nuevo al reality; él asegura que si fuese el mismo Gran Hermano en el que ellos entraron no cambiaría nada de lo que hizo: “Hubiese actuado igual”.

Sin embargo, en el caso de haber entrado en una nueva edición tiene clara su nueva estrategia: “Si supiese cosas, lo haría en modo jugador; sabiendo a lo mejor lo que quiere la audiencia y cómo ven lo que hago”. Violeta también no cambiaría nada, pero si fuese un 'Gran Hermano Vip' u otra edición tiene claro que "fui muy ignorante con la gente y creo que aprendería mucho más a poner límite a las personas".