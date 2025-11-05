Belén Ro, Bea Retamal, Miguel Frigenti, Violeta Crespo y Maica Benedicto opinan sobre qué finalista de 'Uno de GH20' debe entrar en 'Gran Hermano 20'

El innovador formato de Mediaset Infinity, 'Uno de GH20', presentado por Nagore Robles, que ha servido como preludio para uno de los realities más famosos de la televisión, 'Gran Hermano 20', ha llegado a su fin con cuatro finalistas: Daniella, Joon, La Jose y Cristian. Cada uno de ellos ha tenido un mes para mostrar su personalidad, sus puntos fuertes y débiles y demostrar por qué debería ser uno de los afortunados que entre en la nueva casa que estamos a punto de descubrir.

Belén Rodríguez, Bea Retamal, Maica Benedicto, Miguel Frigenti y Violeta Crespo eligen al concursante que debe ganar 'Uno de GH20'

Belén Rodríguez, Bea Retamal, Maica Benedicto, Miguel Frigenti y Violeta Crespo se han convertido en los colaboradores que han formado parte del plató donde se ha grabado 'Uno de GH20', cada uno de ellos ha tenido la oportunidad de conocer en persona o seguir de cerca a los cuatro finalistas, incluso Maica Benedicto ha tenido la oportunidad de convivir con ellos.

Es por este motivo que - antes de que conozcamos al vencedor - tienen muy claro (lo puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia) quién debería ser el segundo concursante confirmado para 'Gran Hermano 20': "No me gustaba nada, pero creo que se lo ha currado y se ha mostrado que es lo que le pedimos a un concursante de 'Gran Hermano'", ha explicado Belén Rodríguez para esta web, dando a entender así que, para ella, prima más que un concursante dé momentazos al espectador, pese a que no tenga una buena opinión sobre él o ella.

"Es el más diferente de todos, creo que va a tirar mucho de humor y eso también es importante en 'Gran Hermano', no solo los conflictos", apunta Miguel Frigenti sobre su favorito para entrar en la casa. "Va a dar un toque de frescura, alegría, tiene mucha energía y no hace falta estar todo el rato creando movidas, porque ya va a haber por sí solas", opina Bea Retamal que tuvo el placer de estar conviviendo con ellos en la casita.

Maica Benedicto, que participó en la última edición de anónimos de 'Gran Hermano', tiene un claro favorito porque cree que " da momentazos" y que en eso consiste "la esencia" del programa.

Violeta Crespo, Maica Benedicto, Eddy y Óscar Landa se han convertido en los padrinos y madrinas de los cuatro finalistas a quienes han defendido en cada gala hasta el final del concurso.