La primera conexión en directo de ‘GH: La vida en directo’ acaba con dos fuertes discusiones entre los nominados

Aroa se derrumba al escuchar las sinceras palabras de apoyo de Desirée: "Es muy fuerte todas las cosas que te han pasado"

La primera conexión de Jorge Javier Vázquez con la casa de ‘Gran Hermano 20: La vida en directo’ ha comenzado con buenas intenciones, pero ha terminado con tensión, reproches y dos enfrentamientos que han puesto la casa patas arriba.

El presentador ha querido conocer cómo afrontan los nominados (Aroa, Patricia Gawron, Raúl y Lorena) los días previos a la expulsión del jueves. Sin embargo, lo que debía ser una charla distendida se convirtió en una auténtica batalla dialéctica.

Aroa y Patricia chocan en directo

Todo empezó cuando Aroa aseguró que no se veía fuera del concurso y reconoció que, como espectadora, preferiría seguir viéndose a ella misma en el programa antes que a Patricia. La aludida no se quedó callada:

“A mí no me ha estado diciendo eso. Me ha estado vendiendo la moto de que soy sincera y que se me ve venir. Que no vaya ahora de sincera cuando no lo está siendo”, reprochó Patricia visiblemente molesta.

El intercambio fue subiendo de tono hasta que Jorge Javier tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Aroa intentó zanjar el tema asegurando que estaba “cansada” de las discusiones, mientras Patricia, entre irónica y dolida, respondió: “Parece ser que yo no sé hablar, así que mejor me callo”.

Segundo enfrentamiento: Patricia contra Raúl

Pero el ambiente no se enfrió. Poco después, durante otra conexión, Patricia protagonizó un segundo encontronazo, esta vez con Raúl, otro de los nominados.

El concursante aseguró con total seguridad que “el jueves Patricia se va a su casa”, lo que provocó la inmediata reacción de su compañera: “Eso lo dices por la discusión que acabamos de tener, porque si no, no lo hubieses dicho igual”, replicó.

Raúl se defendió alegando que simplemente daba su opinión, pero Patricia insistió en que él era “poco claro” y “bailaba el agua” según le convenía, mientras él la acusaba de ser “falsa”.