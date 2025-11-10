Gran Hermano Madrid, 10 NOV 2025 - 16:16h.

Almudena siente una gran complicidad con su compañero Jonay pero teme que se malinterprete fuera de la casa de Tres Cantos

¡Salta la tensión en 'Gran Hermano 20'! Jonay y Aroa protagonizan un tenso enfrentamiento: "Eres una maleducada y una niñata"

Mientras Patricia y Almudena se ponen a punto para arrancar la semana en la casa de 'Gran Hermano 20', ésta última se abre con su fiel compañera sobre una preocupación que le ronda la cabeza.

"Me preocupa una cosa", arranca la manchega. Con gran curiosidad, Patricia le pregunta qué le sucede. "Yo me llevo muy bien con Jonay y me molestaría mucho por su pareja", confiesa.

Su compañera trata de tranquilizarle: "Estoy súper convencida que a esa persona no le va a molestar porque además a Jonay se le nota súper fiel y leal". Sin embargo, no puede evitar pensarlo porque pasa mucho tiempo con él y se pueden malinterpretar las imágenes: "Me ayudó a sacar lo de la lavadora, planchando juntos...". Y es que, según asegura, no hay nadie que le llame la atención dentro de la casa: "Me fastidiaría mucho".

Aunque Patricia pensaba que con quien más trato tenía era con Diego, lo cierto es que es Jonay. Momento en el que ella decide abrirse también y confesar que con quien más complicidad siente es con José.

