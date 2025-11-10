Aroa se derrumba al escuchar las sinceras palabras de apoyo de Desirée: "Es muy fuerte todas las cosas que te han pasado"
Tras el conflicto en el debate de 'Gran Hermano 20', Aroa se desahoga y finalmente se derrumba con Desirée cuando ésta le muestra su apoyo
Aroa, a lágrima viva, se desahoga con sus compañeros de 'GH20' tras su discusión con Jonay: "Es un estratega"
A la mañana siguiente de producirse el primer conflicto en directo en 'Gran Hermano 20', a través del cual los habitantes de la casa se posicionaron, Aroa se encuentra en boca de todos.
Después de que Edurne criticase con sus compañeras Almudena y Patricia desde la pajarera el gesto matutino que ha tenido la granhermana con ella, Aroa se encuentra en la barra de la cocina ajena a esta nueva polémica en la que se ha visto envuelta.
Está junto a Aquilino, Paula y Desirée, con quienes comenta lo sucedido durante el debate producido menos de 24 horas atrás. Es la andaluza quien escucha atentamente a Aroa, mostrándole su apoyo cuando intenta quitar hierro al asunto por haber llamado a Jonay Rotenmeier comparándolo con "niñata", pues considera que es otro nivel.
"Yo te entiendo. Lo que no vas a pasarte ya del límite pero considero que nadie a día de hoy se ha pasado el límite de chillarse demasiado o de un insulto grave", le afirma Desirée.
"Yo entiendo que la misma vara no va a ser porque soy una 'chula playa' y eso a la gente le molesta y es normal", confiesa. Sin embargo, cree que la gente puede confundirse creyendo que no le afecta nada al verla durante las galas "tan entera".
Desirée, quien escucha atentamente las críticas de Aroa, sale en defensa de su compañera y le abre los ojos sobre qué actitud suya le ha podido sentar mal para originar esta conflicto: "Si en ese mismo confesionario le dices de otra manera lo que te ha dolido pero, como te pones en plan atacante, la otra también ataca".
"Yo soy géminis, por ejemplo, que no es justificación y está fatal que entre en bucle, pero me pasa algo y como mi mente no consiga hilarlo...", apunta la joven de 22 años. "Yo tengo amigas como tú exactamente, por eso sé que eres incontrolable. Como yo no quiero pelearme contigo paso y después te lo digo", apoya la andaluza.
Desirée empatiza con Aroa y ésta se rompe
Al ver que su compañera le está comprendiendo, Aroa se abre aún más: "Tengo la coraza de que no me va a doler que no hayáis empatizado y saco la metralleta. Es una forma de ponerme una barrera para no mostrar debilidad y para no llorar. Hablando me autoconvenzo de que soy fuerte para no llorar".
Desirée apunta que también depende la forma de ser de una persona de "la vida que haya llevado cada uno y de lo que le hayan inculcado". "Por eso yo tengo mucho 'esto' contigo porque pienso que es muy fuerte todas las cosas que te han pasado. Demasiado bien estás, ya te digo", añade.
"Soy muy fuerte mentalmente por todo lo que me ha pasado pero en cuatro días yo ya no puedo más", confiesa mientras se le quiebra la voz a Aroa. Momento en el que la andaluza se acerca a abrazarla para consolarla.
