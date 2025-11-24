Laura Ceballo 24 NOV 2025 - 18:02h.

Los concursantes han tenido un nuevo rifirrafe tras las quejas de él sobre la comida

Mamadou se desahoga tras un comentario de Íñigo sobre la comida y Patricia le tranquiliza: "Yo ya me he enfrentado a él y tiene maldad"

Compartir







Este lunes, la nueva casa de 'Gran Hermano 20' ha sido testigo de un nuevo rifirrafe entre Íñigo y Edurne. Esta vez, todo ha comenzado por las quejas que él ha manifestado sobre la comida que entra en la casa de Las Rozas. Y es que el de Vitoria empieza a estar preocupado por la dieta que está llevando desde que comenzó el programa.

La comida y, sobre todo, la pérdida de peso que ha apreciado en sí mismo es algo que le importa y le perturba. Y no ha dudado en compartirlo con sus compañeros. Eso sí, Edurne no ha dudado en explicarle que ha sido demasiado exagerado.

Íñigo ha insistido en que está en todo su derecho de manifestar sus preocupaciones, pero ella le ha explicado que lo que le ha molestado es que lo repitiera una y otra vez, lo que ha provocado un nuevo rifirrafe entre ellos: "No me gusta cómo eres", le ha dicho ella. "Pues vale, pues es lícito, como dices tú. Pues si no te gusta cómo soy, ¿qué haces a mi lado? Yo cuando alguien no me gusta cómo es, me alejo", le ha reprochado él.

Edurne, a Íñigo: "Eres un puñetero cabezón"

Ha sido entonces cuando ella le ha explicado el motivo de su enfado: "Pues decirte que no me gusta cómo eres. Cuando te pones así, no me gusta. Eres un puñetero cabezón. Es que te pones en un tema y no paras, no paras, no paras", le ha explicado.

Aunque a él estas explicaciones no le han servido de mucho, ya que considera que está en todo su derecho de compartir lo que le importa: "Siento que no me entendéis, creo que me juzgáis por mi tono de voz. ¿Cuánto me has oído hablar a mí esta mañana? Aquí estáis todos y no he abierto la boca. Digo lo que quiero las veces que haga falta. Lo digo dos veces, como si lo digo ocho".

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'Gran Hermano 20' a través de los resúmenes diarios, nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: