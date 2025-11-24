Gran Hermano 24 NOV 2025 - 17:36h.

Mamadou ha explicado a sus compañeros qué ha pasado con Íñigo y se quejan de las "extremas medidas" respeto a la comida

La comida sigue siendo un tema recurrente de disputas y encontronazos en 'Gran Hermano 20'. En esta ocasión, Mamadou se ha desahogado en el baño con sus compañeros, Paula, Aroa y Aquilino sobre un comentario que ha hecho Íñigo en la cocina: "A mí que no me vuelvan a pedir respeto en la p*** vida", afirmaba el catalán.

Al parecer, Íñigo ha explotado en la cocina de la casa y se ha quejado de la repartición de la comida, diciendo que iba a "sacar la báscula" y pesar "grano a grano" de arroz: "¡Voy a sacar mi arsenal!", afirmaba el de Vitoria. A Mamadou no le ha parecido bien y le ha recriminado que no se puede quejar antes de que llegue la compra a la casa: "No ha llegado la comida y las tías lo han hecho de p*** madre. Le voy a llamar Iñaki", terminaba el concursante.

Mamadou no comprende las quejas de Íñigo por la comida cuando no ha llegado la compra a la casa, ya que el vasco tiene miedo de que no haya comida suficiente para todos: "Dice que lleva pasando hambre dos semanas... ¡Venga por favor!", exclamaba. "¡Hambre de qué! Si come mucho en su casa que se vaya a su casa", se quejaba.

Quejas por la repartición desigual de comida

Además, Mamadou ha puesto el grito en el cielo por la propuesta de repartir la comida de manera desigual, en función del peso de cada concursante: "A parte, eso de que se reparta comida por cuerpo y yo tenga que comer menos que usted porque soy más delgaducho. ¡Anda ya!", terminaba y abandonaba los tocadores.

Aroa y Paula han comentado que no les parece justa la propuesta de repartir la comida en función del peso de cada uno: "Ya eso también es verdad. Eso estoy en contra. Si lo hacen me da un 'patatús'", decía la malagueña. Por su parte, Paula ha explicado que podría ceder "una parte de su comida" para llegar a un entendimiento entre todos.

"Va a usar la experiencia contra ti"

A continuación, Mamadou ha ido a la habitación, dónde Patricia y Belén le han intentado calmar: "Yo ya me he enfrentado a él y tiene maldad. Va a ir a hacerte daño y va a ir a por ello. Se cree que está por encima de todos los de esta casa", le decía Patricia, que le ha aconsejado que no entre en su juego: "Va a usar la experiencia que tiene contra ti", explicaba.

Tras esta charla, y ya más tranquilo, Mamadou ha vuelto a hablar del tema con Aroa y con : "Cuándo se pone en ese plan me da pereza. Si no estás con él te considera su enemigo y se pone a repartir. A la mínima que no le das la razón ¡pum!", decía el catalán. Mamadou tiene claro que hay que tener medidas "disciplinarias" para evitar la desaparición de comida, pero no pesar la comida.

