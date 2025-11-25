Mediaset España producirá la nueva entrega en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia)

Las palabras de Sandra Barneda a una Almudena rota tras ver las imágenes de Darío en 'La isla de las tentaciones 9': "Nunca se acaba el mundo, quiero que lo sepas"

'La isla de las tentaciones 9' nos está dejando a todos sin palabras. Cinco parejas se han lanzado a la aventura para poner a prueba su amor como nunca antes.

Pero, muy pronto, nuevas parejas pondrán a prueba la fortaleza de su relación protagonizando la nueva entrega que Mediaset España producirá en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia).

Telecinco inicia la producción de la décima edición de 'La isla de las tentaciones', que se grabará en enero con Sandra Barneda al frente.