Patricia Fernández 24 NOV 2025 - 23:21h.

La presentadora apoya a Almudena en este complicado momento para ella en la hoguera

Almudena termina por los suelos, entre lágrimas y gritos, mientras se desata una gran tormenta en la hoguera: “Darío, el cielo está llorando por ti”

Almudena ha pasado por su momento más complicado en la segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' para las chicas al ver las imágenes de un Darío que se está dejando tentar y mucho con Cristina en 'Villa Montaña' y al pensar que detrás del cojín, durante su momento más íntimo a solas, se han podido llegar a besar ya.

Lágrimas y gritos de mucho dolor marcaban una hoguera para Almudena en la que descubría las conversaciones íntimas de Darío y Cristina y que cada vez hay más acercamiento entre ellos, pensando incluso que ha podido a llegar a darse un beso con la tentadora debajo del cojín, lo que la rompía por completo: "Siento que llevo 11 años perdidos, que estoy enamorada de la persona incorrecta. Ya no creo en el amor". Momento en el que Sandra Barneda empatizaba con ella: “Sé que es muy doloroso lo que estás sintiendo”.

Sandra Barneda, a Almudena en la hoguera: "Necesito que seas fuerte"

Almudena, en medio de todo esto, pedía el consejo de Sandra Barneda: "¿Qué hago? Ayúdame, tú que sabrás más de la vida, ¿tú crees que voy a poder salir de esta?". Y Sandra Barneda le daba un gran apoyo en este momento: "Estoy convencida. Necesito que seas fuerte, te lo dije desde el principio. Esta experiencia no es solo para tu relación, es para ti".

Y cuando ya no había más imágenes y al ver el gran dolor de Almudena en este momento, la presentadora le pedía algo: "Es una noche de muchos sentimientos y de mucho dolor, pero necesito que seas fuerte, necesito que continúes y sobre todo hazlo por ti". Y le decía unas palabras: "Nunca se acaba el mundo, quiero que lo sepas".