Edurne se enfrenta aIñigo en 'GH 20'

Patricia intenta un acercamiento con Almudena tras un malentendido: "Vengo a pedirte disculpas"

Iñigo y Edurne, los mismos que hace unos días paseaban su complicidad por todos los rincones de la casa más famosa de Tres Cantos, han pasado del amor a la guerra en cuestión de segundos, ya que han protagonizado un enfrentamiento de lo más tenso.

Los concursantes de ‘Gran Hermano 20’ estaban hablando de la prueba semana en ‘la pecera’ y la conversación ha empezado a caldearse cuando él ha hecho un comentario que la joven ha considerado desafortunado.

Él ha insinuado que Desirée tenía muchas papeletas para equivocarse en este juego y a Edurne no le ha sentado nada bien que hablara así de su compañera: “Hablas de una forma que parece que la gente es inculta”, apuntaba ella, criticando su actitud de superioridad.

Un comentario que ha hecho detonar el carácter de Iñigo, que no ha dudado en plantar cara a la mujer con la que estaba acaramelado hace unos días: “Es una prueba de número. A ver si no voy a poder hablar yo, que tengo una carrera de números”, apuntaba él.

Iñigo defendía que su único objetivo era que sus compañeros no se equivocaran y que él podía servirles de ayuda porque estudió matemáticas durante muchos años: “He dicho que tengo una carrera de números, a ver si la gente tiene humildad y escucha para ver si podemos aprender algo”, apuntaba.

“El día que nos toque bailar, verás que no digo ni ‘pío’ y que escucharé a Aquilino porque no tengo ni idea y tengo autocrítica. Pero de números, me creo con derecho a dar mi opinión”, declaraba él, algo que ha encendido aún más a su compañera.

“Puedo traer a mi hermana de trece años y te suma del uno al nueve, que no es sumar una raíz cuadrada”, apuntaba Edurne. “A ver el domingo cuántos fallos tenemos”, añadía Iñigo, visiblemente enfadado y asegurando que estaba harto de sus enfrentamientos con ella: “Estamos todo el día discutiendo”.