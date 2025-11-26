Logo de telecincotelecinco
Patricia Gawron ('Gran Hermano 20')

Patricia intenta un acercamiento con Almudena tras un malentendido: "Vengo a pedirte disculpas"

Patricia intenta un acercamiento con Almudena
Patricia se ha intentado acercar a Almudena en 'GH 20'
Patricia y Almudena llevan varios días en pie de guerra y ya no queda nada de la amistad que tenían a principio de concurso. Las dos concursantes han protagonizado más de una discusión en la casa de ‘Gran Hermano’ y parece casi imposible que vuelvan a recuperar la relación que tenían hasta hace unos días.

Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, en las últimas horas ha ocurrido algo que parecía impensable. Patricia se estaba desahogando con Edurne, contándole el origen del conflicto con Almudena y ha llegado a la conclusión de que su examiga podría haber malinterpretado un comentario suyo.

Para intentar calmar las aguas, la valenciana ha pensado que podría ser una buena idea acercarse a ella para pedirle disculpas por las palabras que dijo y que pudieron herirla. Ha sido entonces cuando, aprovechando que Almudena estaba sola, ha intentado hablar con ella.

Una iniciativa que no ha obtenido la respuesta que se esperaba, ya que su ‘rival’ no ha tardado en negarse a mantener una conversación con ella: “No quiero hablar porque vas a manipular cualquier palabra que diga”, decía la de Tomelloso.

Vengo a pedirte disculpas. No quiero que seamos amigas, quiero pedirte disculpas por un malentendido”, apuntaba la de Valencia. “No, porque lo estoy pasando mal y cualquier palabra que diga me la vas a manipular”, añadía la otra.

Una reacción que a Patricia no le ha gustado nada, ya que no entendía el motivo por el que la que había sido su amiga dudaba de sus intenciones: “Me voy a callar, porque he dicho que iba a hacerlo de buenas. Es como que ella está dando a entender que soy agresiva”, añadía.

