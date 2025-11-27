Gran Hermano 27 NOV 2025 - 12:34h.

Hoy jueves, a las 21:45 horas en Telecinco, en una gala en la que los nominados verán por primera vez imágenes de su convivencia en la sala de expulsión

Compartir







Una nueva expulsión, con nominados de los dos bandos en los que está dividida la casa -Patricia, Paula, Almudena y José Manuel-; y la primera curva de la vida de la edición, en la que Edurne compartirá en directo -y con sus compañeros como testigos, si así lo desea- los episodios que han marcado su trayectoria, centrarán buena parte de la atención de la cuarta gala de ‘GH 20’ que Jorge Javier Vázquez conducirá hoy jueves 27 de noviembre (21:45h) en Telecinco.

Los cuatro nominados podrán ver también por primera vez imágenes de las situaciones más destacadas de su convivencia en la sala de expulsión.

Además, tendrá lugar un proceso de nominaciones especiales, que dependerán de las llamadas de teléfono que el presentador realizará en directo a la casa y de quién responda a esas llamadas. ¿Quiénes descolgarán el teléfono en primer lugar?

La gala ofrecerá también una amplia selección de las imágenes más destacadas de los últimos días de vida en la casa. Lo que suceda durante la noche será analizado en plató por los defensores de los concursantes, que contarán con intervenciones de nuevas figuras como el novio de Paula, José María, y el marido de Patricia, Iván.