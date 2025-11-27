La prima de Edurne, la hermana de Belén o la madre de José Manuel hacen un análisis de cómo han sido las primeras semanas de sus defendidos

La casa de 'Gran Hermano 20' está dividida en dos bandos y como consecuencia de ello también han surgido los primeros rifirrafes por la comida, incluso algunos concursantes han decidido esconder algunos cartones de leche con la excusa de querer distribuir el líquido de forma igualitaria ente sus compañeros, pero la realidad ha sido otra.

La audiencia sigue siendo la que tiene el poder de ver a todos los concursantes en acción y elegir quienes no tienen que tener más el privilegio de continuar dentro de la casa más famosa de la televisión. En el reality que dirige Jorge Javier Vázquez ya ha habido cuatro expulsiones: Noah y Sofía, que eran pareja, Diego, y la última en salir de la casa, Lorena. Esta noche tendremos un nuevo expulsado, pues Patricia, Paula, Almudena y José Manuel se la juegan definitivamente pasa seguir o no continuar siendo concursante de esta edición.

Los familiares de los concursantes hacen balance de lo que han mostrado en 'Gran Hermano 20'

Los familiares de los concursantes tienen un papel muy importante en este formato no solo porque se convierten en sus grandes defensores, sino porque tienen el poder de argumentar, aportar contexto y explicar por qué sus defendidos están actuando o se sienten de tal forma. Aún no llevamos ni 20 días de concurso, pero ya nos estamos empezando a hacer una idea de la personalidad que aporta cada uno, pero ¿qué les queda por mostrarnos? "Belén está haciendo un concurso muy bonito, es una mujer muy pasional, muy simpática y divertida y va poco a poco conociendo a las personas", empieza diciendo su hermana Sandra en exclusiva para esta web. Sandra nos ha definido primero cómo es su hermana para que podamos entender que por eso no está ni en un grupo ni en otro porque "ella va poquito a poco conociendo".

"Le queda muchísimo por dar, es una persona muy dicharachera, muy simpática, fiel a sí misma", añade Sandra. Otro de los familiares con el que hemos hablado ha sido con Marian, la hermana de Cristian al que ya conocimos en 'Uno de GH20': "Lo veo mejor que nunca, nos está encantando, tiene mucho apoyo en redes y la gente está muy contenta".

Una de las grandes protagonistas de esta edición está siendo Edurne que ha formado un triángulo amoroso junto a Íñigo y Jonay, aunque parece que ya está roto. Su prima Sandra ha querido comentar qué es lo que más y lo que menos le está gustando de cómo está siendo ella dentro de la casa: "Me está gustando mucho, es muy compañera, se está abriendo a todos. Está dando mucha alegría, mucha vida a la casa es muy divertida. No me gusta que a veces tiene malos comentarios y es muy chabacana, pero bueno, es que ella es así".

