En exclusiva para esta web, Noah y Sofía hablan sobre cómo han vivido la salida, si entrar como pareja las condicionó en el juego y qué lectura hacen ahora de su paso por el programa, ¡dale play!

La reflexión de los colaboradores que abre el debate sobre las parejas en 'Gran Hermano 20': "La confianza da asco"

Compartir







La mecánica inicial de esta edición de ‘Gran Hermano 20’ ha sido diferente a la habitual. El concurso arrancó con el formato del Oasis, una fase previa que funcionó como filtro para decidir quiénes entrarían finalmente en la casa oficial. Esa etapa llegó a su fin el domingo durante el debate con Ion Aramendi, donde tuvo lugar una votación exprés decisiva.

En ella, la audiencia eligió qué participantes avanzaban a la convivencia oficial y cuáles debían abandonar definitivamente la experiencia. El resultado fue claro: Rocío, Cristian y Aroa se convertían en concursantes oficiales, y Noah y Sofía quedaban fuera del programa. Con esa decisión, la suya se convirtió en la primera expulsión doble y definitiva de la edición.

Su paso por el concurso como la única pareja de la edición

Su paso por el concurso fue particular desde el minuto uno. Sofía ya formaba parte del casting inicial, pero la entrada de Noah se confirmó en directo en plató. Aquello derivó en uno de los momentos más comentados del comienzo: una decisión mediante piedra, papel o tijera que terminó con ambas dentro del Oasis. Desde ese instante, su participación tuvo una característica única respecto al resto: era la única como pareja, lo que condicionó su convivencia, su exposición y su rol dentro del formato.

Tras abandonar el concurso, hablamos con Noah y Sofía en plató y en exclusiva para esta web, recogiendo sus primeras reflexiones una vez finalizada su participación. En la entrevista abordan varios puntos clave de su paso por el reality. La salida fue rápida y definitiva. No hubo margen para segundas oportunidades ni repesca. Sobre ello, ambas coinciden en que el impacto fue inmediato, pero no completamente negativo: “Nos hubiera gustado seguir más tiempo, porque sentimos que aún no habíamos llegado a jugar realmente.” Y añaden un matiz importante: “Salir tan pronto sorprende, pero ver imágenes desde fuera ayuda a entender mejor el concurso.”

Entrar juntas supuso apoyo emocional, pero también una dinámica diferente al resto. Por ello, una de las preguntas que se planteaba era si la experiencia dentro había cambiado algo entre ellas. La respuesta no es dramática, sino honesta: “Entrar juntas fue bonito, pero intenso. Todo se vive más fuerte.”

Qué habrían cambiado si hubieran tenido más tiempo

Aunque no etiquetan la experiencia, sí dejan claro que la convivencia televisada ha tenido impacto en la comunicación entre ambas, algo que desarrollan en el vídeo. Participar como pareja dentro de un reality competitivo siempre genera debate. Por eso quisimos saber cómo lo interpretan ahora ellas. La reflexión es sencilla, pero significativa: “Estar juntas nos acompañó… pero también nos expuso más.” Ese matiz parece haber sido uno de los puntos clave en su lectura tras salir del programa. Después de ver fragmentos del programa ya emitidos y tener una perspectiva externa, la pregunta era inevitable: si pudieran entrar otra vez, ¿harían algo diferente? Ahí aparece autocrítica: “Quizá habríamos jugado más.”

Antes de entrar, como la mayoría de concursantes, habían imaginado qué harían con el maletín final de 300.000 euros. A diferencia de otros, su respuesta no apareció improvisada: el dinero tenía un propósito claro.

Su reacción tras saber que eran las favoritas de Nagore Robles

Durante la primera gala, Nagore Robles se mojó en exclusiva para esta web y afirmó que Noah y Sofía eran sus concursantes favoritas, algo que no pasó desapercibido. Para ellas, que Nagore dijera eso tiene un significado especial. Tanto, que incluso lo comparan con algo que ya había ocurrido antes fuera de cámaras. El resto —la frase exacta, la respuesta completa y el motivo por el que ese comentario las toca— está en el vídeo. Dale play.