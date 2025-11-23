Gran Hermano 23 NOV 2025 - 22:00h.

La conexión con Paula, sus confesiones recientes y la reacción de su familia han colocado a Aquilino en el centro del reality… y ahora llegan respuestas desde fuera, ¡dale play!

A medida que avanza 'Gran Hermano 20', la figura de Aquilino gana terreno dentro y fuera de la casa. Sus confesiones recientes, especialmente sobre su etapa más vulnerable, han removido a la audiencia y han generado conversación en redes… pero también fuera del plató.

Además, su conexión con Paula está marcando la convivencia y dividiendo opiniones dentro y fuera del reality. Por eso, quisimos saber cómo vive su entorno más cercano todo lo que está ocurriendo. Y esta web ha hablado en exclusiva con Sebastián, su primo y defensor en plató, que rompe su silencio por primera vez desde que comenzó la edición: "Todavía queda mucho por ver."

Sebastián ha hecho un balance del concurso que está dando que hablar. Según él, la audiencia solamente ha visto una parte del verdadero Aquilino. ¿Se refiere a una parte más estratégica? ¿Algo emocional? ¿Un giro inesperado en su dinámica con Paula?

Las confesiones en la casa reactivan un tema pendiente

En las últimas horas, Aquilino ha abierto una conversación en la casa sobre su adolescencia y su relación con el bullying, su personalidad y cómo esa etapa influyó en la forma de enfrentarse al mundo. Le preguntamos a Sebastián cómo se vivió esa época desde la familia y su respuesta no solo da contexto… sino que también da sentido a algunas actitudes que estamos viendo ahora en el concurso. No es dura. Tampoco condescendiente. Es más bien una manera de decir: ya sabíamos que llegaría este momento.

Antes de terminar, Sebastián quiso dirigirse a él, aunque Aquilino no pueda escucharlo (al menos, por ahora).Y su frase final es exactamente el tipo de frase que divide a la audiencia: o te hace votar más… o te hace mirar el concurso con otros ojos. ¡Dale play!

Un debate cargado de tensión y sorpresas

La semana no solo viene cargada de emociones, sino también de tensión: Aquilino está nominado. Tras la prueba por equipos en la última gala, el grupo ganador —Edurne, Íñigo, Jonay y José Manuel— se aseguró la inmunidad y obtuvo el poder de cambiar las nominaciones en secreto, lo que dio lugar a un giro radical en la lista final.

Los nominados que se jugarán la expulsión esta semana son: Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon y Lorena. Ellos se enterarán durante la gala de su situación y desde ese momento dependerán por completo del público y de los votos a través de la app de Mediaset Infinity.

Tras la expulsión, los concursantes vivirán una nueva ronda de nominaciones, mientras se analiza la última hora de la convivencia, marcada por emociones, celos, estrategias y convivencia al límite. Todo se descubrirá este domingo, a partir de las 23:00h, en ‘Gran Hermano. El Debate’, con Ion Aramendi al frente.