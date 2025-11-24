Gran Hermano 24 NOV 2025 - 11:47h.

Jorge Juan aclara desde el plató cómo vive el entorno de Paula su relación con Aquilino y deja varios titulares que marcan un antes y un después, ¡dale play!

Sebastián, primo de Aquilino, desvela qué falta por ver del concursante en 'Gran Hermano 20'

La convivencia en 'Gran Hermano 20' ha dado un giro en los últimos días a raíz de la relación entre Paula y Aquilino, una de las amistades más sólidas de la casa desde el inicio. Lo que comenzó como una conexión natural y sin fricciones ha pasado a convertirse en uno de los temas más comentados dentro del programa, especialmente después de que algunos compañeros empezaran a interpretar que podría haber sentimientos implicados.

El cambio se empezó a notar cuando Paula fue separada momentáneamente del grupo y trasladada a la pajarera. A partir de ese momento, los gestos, las conversaciones privadas y las reacciones de Aquilino despertaron dudas dentro de la casa y también en el debate.

En esta ocasión, la situación merecía aclaración por varios motivos: porque la amistad entre ambos estaba siendo observada por otros concursantes, porque en las últimas galas el tema se había comentado desde distintas posturas, y porque para Paula esta historia tiene una variable importante: ella tiene pareja fuera.

Con ese contexto, hablar con alguien que la conoce bien era necesario. En exclusiva para esta web, Jorge Juan, amigo y defensor de Paula en el plató, se pronunció sobre la situación.

No se trataba solo de preguntar qué piensa ella, sino de entender: cómo están viviendo sus allegados esta narrativa, si fuera se interpreta igual que dentro y si el vínculo con Aquilino puede afectar a Paula dentro del concurso. Jorge Juan respondió con firmeza y sin rodeos, dejando clara su postura y la de su entorno. También habló de cómo ve el concurso desde fuera y del comportamiento de ciertos compañeros respecto a Paula, lanzando una valoración que no pasó desapercibida. Incluso, cuando se le preguntó qué haría Paula con el premio en caso de ganar, su respuesta dejó ver un rasgo personal que muchos en casa pueden no conocer todavía.

Mientras tanto, dentro de la casa, la relación entre Paula y Aquilino parece atravesar una fase de distancia, cautela y reflexión. No hay ruptura, pero tampoco el mismo tono de antes. No hay explicaciones completas… pero sí un cambio evidente. El vídeo completo con las declaraciones de Jorge Juan está disponible en esta noticia. ¡Dale play!

