Íñigo Tina deja de ser concursante de 'Gran Hermano 20' por asuntos personales ajenos al programa

  • Así le ha comunicado el Súper a los concursantes de 'Gran Hermano 20' la noticia: no te lo pierdas

  • Íñigo finaliza su participación a todos los efectos

Comunicamos la baja de Íñigo Tina como concursante de 'Gran Hermano 20' por asuntos personales, ajenos al programa. Íñigo finaliza su participación a todos los efectos.

Así han reaccionado los concursantes

El Súper le ha comunicado la noticia a los concursantes, tras reunirlos en el salón de 'Gran Hermano 20', como bien hemos podido ver en el 24 horas: "Quiero comunicaros que vuestro compañero Íñigo ha causado baja en el programa por asuntos personales". La incertidumbre ha sido total entre los concursantes: ninguno ha entendido nada y la preocupación entre ellos ha sido notoria, con reacciones de todo tipo y con una Edurne completamente en shock.

