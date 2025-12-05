Aquilino, muy molesto porque alguien le ha insultado por hacer ruido mientras dormían: ''No he podido dormir por eso''
Aquilino está muy molesto y quiere descubrir quién de sus compañeros ha sido
Aquilino toma una drástica decisión tras confesarle sus sentimientos a Paula: "Necesito que nos distanciemos"
Aquilino no se levanta de muy buen humor, pero tiene una razón que para él es muy importante y que asegura que no le ha dejado dormir. El concursante explica al resto de sus compañeros que hizo ruido sin querer por la noche y que como respuesta recibió un insulto, pero no sabe de quién.
''Entro descalzo y cuando fui a entrar a mi cama le metí una patada, se cayó algo y escuché 'gili******' y me fui a dormir así, nervioso'', cuenta, y Patricia le admite que escuchó un ruido pero explica que ella no dijo nada, aunque recapacita un poco: ''Yo creo que no lo he dicho, no sé si durmiendo lo he podido decir, si lo he dicho que me lo pongan que no quiero quedar de mentirosa''.
A Aroa le entra la risa y le imita: ''No he podido dormir por eso'', pero a Aquilino no le hace gracia: ''Estaba con un ataque de nervios'', y le aconseja, entre risas: ''¿Por qué no dijiste nada? Para que no duermas tú, no duerme nadie. Que te pongan las imágenes, díselo'', y Rocío apoya su propuesta.
''Yo juraría que era una mujer'', dice Aquilino, ''Si alguna vez hago un poco de ruido, no es para que me digan nada'', explica, y Aroa le abraza: ''No he podido dormir, me ha dado mucho coraje ¿La gente es tonta? ¿Qué tengo que decir? Lo siento por los accidentes naturales que pasen''.
'Gran Hermano 20', 24 horas en directo
