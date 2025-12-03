Aquilino toma una drástica decisión tras confesarle sus sentimientos a Paula: "Necesito que nos distanciemos"
Aquilino ha mantenido una conversación muy sincera con Paula en 'Gran Hermano 20'
Íñigo Tina deja de ser concursante de 'Gran Hermano 20' por asuntos personales ajenos al programa
Los sentimientos de Aquilino se están magnificando en la casa de ‘Gran Hermano 20’ y la amistad que sentía por Paula se ha transformado en amor, algo que no ha dudado en confesarle cuando ambos compartían un momento de confidencias en el salón.
El alicantino se ha armado de valor y se ha sincerado como nunca: “Todo el mundo me ha dicho que me estoy confundiendo porque tú me ves como un amigo, pero yo siento cosas y veo cosas”, apuntaba él, diciendo que a veces dudaba de los verdaderos sentimientos de su amiga hacia él.
“Si tú no tuvieras pareja, yo lo intentaría. Me gustas”, declaraba él, ante una Paula que se mostraba algo cohibida: “No te pongas así porque estás cosas me dan mucha vergüenza”, apuntaba ella. “No voy a intentar nada, estoy respetando nuestra amistad”, añadía él, mientras se abría en canal.
Aquilino le hace una petición a Paula en ‘Gran Hermano 20’
Aquilino ha confesado que “hacía tiempo” que no le pasaba esto con alguien y que sus sentimientos estaban empezando a ser cada vez más fuertes por ella. Por eso, ha tomado una drástica decisión: “Vamos a distanciarnos una semana, mínimo, y volvemos a hablar cuando sepamos las cosas”.
“Yo estoy poniendo todo de mi parte, pero no sabía que me ibas a gustar. Me gustas y, cuando hablas de José María (el novio de Paula), me pongo celoso y me da rabia”, explicaba, recordando una escena de celos que protagonizó hace unos días.
“No puedo hacer otra cosa, pero es que me está superando todo. Me gustas y me da importancia todo. No me quiero alejar, pero no puedo hacer otra cosa”, decía él, para rematar un discurso que ha estado lleno de emoción y sentimientos.