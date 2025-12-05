Antía Troncoso 05 DIC 2025 - 02:34h.

Los concursantes de 'GH 20' toman la difícil decisión de elegir quién debe ser expulsado entre Paula y Joon

La emotiva llamada de Paula y su novio José María tras la declaración de amor de Aquilino en 'Gran Hermano 20': "Quiero que reces por él"

Compartir







'Gran Hermano 20' vive una noche inesperada, fatídica y letal. El camión de la mudanza ha entrado en acción en la casa de Tres Cantos con el objetivo de llevarse con a él a los concursantes que la audiencia considere que aportan menos, es decir, a los muebles. Tras una primera ronda en la que Mamadou era expulsado, Paula y Joon se enfrentaban a su mismo destino, aunque, en esta ocasión, unos posicionamientos letales marcarían sus futuros.

Esta noche el concurso daba un giro de 180º. El clásico camión de la mudanza, especializado en portes de muebles y paquetes, llegaba para revolucionarlo todo, causando una gran conmoción entre los participantes al descubrir que podrían estar ante sus últimas horas en el concurso. Mamadou era el primer concursante en tener que abandonar la casa, pero la cosa no quedaba aquí, ya que Jorge Javier Vázquez sorprendía a los concursantes al comunicarles que otro de ellos también estaba en peligro.

Tal y como anunciaba el presentador, el desenlace de esta edición esta cada vez más cerca, aunque, para alguno de ellos la experiencia estaba a punto de terminar. Después de una cuenta atrás de 15 minutos, los concursantes entraban a la nave donde se encontraba el camión y por grupos descubrían si se salvaban o no de ser expulsados hasta que, finalmente, Paula y Joon se quedaban en la cuerda floja ante la inminente expulsión.

Paula es expulsada por decisión de sus compañeros

Sin embargo, las sorpresa no terminaban aquí, pues Jorge Javier Vázquez introducía una nueva y dramática dinámica: Los posicionamientos letales. Y es que eran los propios concursantes los que debían decidir quién de los dos era el expulsado. ¿Paula o Joon? De uno en uno los participantes entraban al confesionario para votar al concursante que preferían ver fuera y, una vez de vuelta en la nave, se posicionaban detrás de la persona a la que hubiesen votado.

Edurne, Rocío, Patricia, Cristian y Jonay decidían colocarse detrás de Paula, mientras que Belén, Aquilino, Aroa y Raúl mostraban su apoyo a la concursante poniéndose detrás de Joon. Una votación de lo más reñida que acababa con el voto de Desirée siendo decisivo, pues de ella dependía que hubiese o no un empate, el cual debería desempatar el público. No obstante, esto no fue necesario, ya que la concursante se colocaba detrás de Paula, expulsándola de manera fulminante.

Tras esto, Paula reaccionaba a su expulsión: "Siempre he dicho que esto para mi no es un juego, es una experiencia de vida. La he vivido como lo he sentido y estoy muy feliz de las personas que me llevo. Yo siempre me dejo llevar por la voluntad del señor y, si él ha decidido esto, seguro que tiene otro plan mejor, y lo abrazo con fuerza". Aunque no ocultaba su decepción por el voto de Desirée: "No me lo esperaba".

La emotiva despedida de Paula y Aquilino: "Es la persona más especial que he conocido"

Sin lugar a dudas, la persona más afectada por la expulsión de Paula era Aquilino, quien no podía evitar romper en llanto mientras la abrazaba. El concursante, muy emocionado, le dedicaba unas palabras a su compañera, por la que siente algo más que una amistad: "Es la persona más especial que he conocido en mucho tiempo. Te lo mereces todo. Estoy seguro de que seremos amigos, con José María también".

Jorge Javier aprovechaba la emoción del momento para lanzarle una pregunta a Aquilino: "¿Te has enamorado?", a lo que este contestaba: "He dicho la verdad siempre. Me gusta. Es impresionante pero no sé... yo creo que no". Paula también le dedicaba unas palabras: "Es un chico súper válido y va a tener a la persona que quiera porque es muy fácil quererle".