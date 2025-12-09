Laura Ceballo 09 DIC 2025 - 23:26h.

Almudena se sincera con Borja: "Tengo muchísimas ganas de estar contigo"

El beso de Darío con Cristina en la piscina de 'La isla de las tentaciones 9' tras su tenso 'espejo' con Almudena

Compartir







Después de vivir un reencuentro absolutamente desgarrador con Darío en 'el espejo', Almudena regresaba a Villa Playa devastada. Borja fue la única persona que consiguió calmarla después de lo que había vivido con su pareja. Y, desde ese momento, la andaluza decidió acercarse más que nunca a su soltero favorito.

En la siguiente fiesta celebrada en su villa, Almudena y Borja derrocharon complicidad y ganas de más. Tras protagonizar su mayor acercamiento hasta el momento, ella le pedía un segundo. Pero no era porque necesitara poner freno, si no porque deseaba que lo que estaban haciendo pudiera verse a la perfección.

"Ven, súbete aquí", le decía invitándole a subirse a la mesa para continuar lo que habían empezado. "Que nos vean", le explicaba mientras continuaban jugando con el hielo. Y, tras el juego, llegaban los besos en el cuello y las risas al descubrir que sus compañeros no paraban de mirarles para no perder detalle de cada paso que daban: "Somos como un canal de televisión, ¿no?", bromeaba Borja.

"La nueva Almudena es fuerte, tiene carisma, es muy alegre, no está pensando tanto en lo que no tiene que pensar, se está dejando llevar... Creo que Darío no está preparado para ver a la nueva Almudena", comentaba ella con el equipo del programa.

Almudena se sincera con Borja

No obstante, y después de lo vivido en 'el espejo', Almudena necesitaba estar sola y descansar. Eso sí, no sin antes hablar con Borja: "Me voy a ir a dormir. Te juro que no me apetece otra cosa que estar contigo, pero siento que necesito estar sola. Tengo muchísimas ganas de estar contigo, si no no te lo diría", le explicaba. Él lo entendía a la perfección y decidía acompañarla hasta su habitación.

"Siento que Borja ha estado ahí desde el primer minuto dándome cariño de una manera que a lo mejor nadie me había dado. Y siento que sin yo quererlo se ha colado en mi corazón", confesaba al equipo.