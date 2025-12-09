Pedro Jiménez 09 DIC 2025 - 23:00h.

El andaluz se ha besado de nuevo con la tentadora tras su reencuentro con Almudena fuera de la villa: así ha ocurrido todo

Durante la pasada entrega de 'La isla de las tentaciones 9', Darío sobrepasaba todos los límites posibles con Cristina dándose un apasionado beso con ella en la hamaca de 'Villa Montaña'. Y no solo eso: también presenciábamos un desgarrador 'espejo', cara a cara con Almudena, que nos dejaba a todos con el corazón como un puño. Pero en su vuelta a la villa, Darío parece tener las cosas más claras que nunca, tanto que se ha besado de nuevo con Cristina.

Y es que la conexión entre Darío y Cristina es cada vez mayor, con esta última cada vez pidiendo más atención en la pareja de Almudena e incluso, como hemos visto en la entrega del reality de este martes, picándose cuando Darío se aparta en ciertos juegos o cuando la tentadora se lanza para darle un beso.

Picándose... e incluso enfadándose: "Como tú te vuelvas a quitar... prepárate. Más te vale, porque verás. Solo faltaba, que se sigas quitando...", señalaría una Cristina muy pero que muy cabreada. Es entonces cuando Darío le ha hecho gestos cariñosos y le ha dado un beso para compensar la 'medio cobra' de instantes antes.

Un enfado que Darío desvelaba ante sus compañeros en la habitación, contándoles que su tentadora ya está al límite de todas las veces que Darío "le ha rechazado": "Por eso muchas veces se pone que no me mira. A mí me va a decir la gente de mi pueblo, quillo, es que es normal". Darío ha confesado que quiere ver algo en Almudena para dar ese paso más con Cristina, puesto que hasta el momento no es capaz de darlo y menos después del 'espejo' que ha tenido con Almudena.

El beso de Darío y Cristina en la piscina de 'Villa Montaña'

Darío se ha besado con Cristina en la piscina en un íntimo momento de ambos. Miradas cómplices, 'toqueteos', 'lametones' y mucha, pero que mucha fogosidad. Y también confesiones, por parte de Darío: "Algún día nuestros caminos se encontrarán", le ha dicho a la tentadora, ante la atenta mirada de esta.

Darío reconocería ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9' que no se ha quitado ante Cristina porque no le quiere hacer daño: "Me he dejado llevar de nuevo...".