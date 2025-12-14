Gran Hermano, en directo: domingo en Tres Cantos
Raúl recuerda a Patricia en la recta final de ‘Gran Hermano 20’: "Quiero ganar solo por ver la cara que se le queda"
'Gran Hermano' reducirá su lista de finalistas en una semifinal decisiva donde los concursantes se reencontrarán en la casa con sus 'jefes de campaña'
'¿Edredoning' a las puertas de la final de 'Gran Hermano 20'? La inesperada indirecta de Desirée a Cristian
Los cinco finalistas apuran sus últimos días en la casa de Tres Cantos inmersos en plena campaña para ganar. La prueba semanal les lleva en trineo por toda la geografía española, pidiendo el voto. Los concursantes aprovechan para conocerse un poco mejor, hacen planes para cuando estén fuera, y sueñan con ganar el maletín.
Esta noche tendrá lugar la semifinal, en la que alguien mas abandonará para siempre la casa. Y el jueves 18 de diciembre celebraremos la gala final, y el cierre de esta edición, con la proclamación del ganador..
Descubre aquí la última hora de Gran Hermano.
Arriba
Se hace la luz y ya tenemos a nuestros cinco finalistas despiertos. Raúl sigue enterrado bajo el edredón, mientras Rocío le habla. Desiré se ha bailado el tema entero, mientras Aquilino le daba los buenos días a cámara. Cristian le cuenta a Raúl que anoche se comieron un plato de macarrones. Dicho esto, se va a la ducha. "Venga que ya mañana os pierdo de vista el careto", dice Rocío.
Rocío le cuenta a Raúl que anoche dijo cosas bonitas dormido, en concreto les dijo a ella y a Aroa que las llevaba en su corazón.
Dormidos
Buenos días, ya estamos por aquí. De momento con todos dormidos, casa a oscuras y en silencio.