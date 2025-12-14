Compartir







Los cinco finalistas apuran sus últimos días en la casa de Tres Cantos inmersos en plena campaña para ganar. La prueba semanal les lleva en trineo por toda la geografía española, pidiendo el voto. Los concursantes aprovechan para conocerse un poco mejor, hacen planes para cuando estén fuera, y sueñan con ganar el maletín.

Esta noche tendrá lugar la semifinal, en la que alguien mas abandonará para siempre la casa. Y el jueves 18 de diciembre celebraremos la gala final, y el cierre de esta edición, con la proclamación del ganador..

