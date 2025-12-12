Gran Hermano 12 DIC 2025 - 18:29h.

Este domingo, en Telecinco, a partir de las 22:00 horas, llega la semifinal de 'Gran Hermano 20'

Los duelos fulminantes de la 'última cena' de 'Gran Hermano 20' acaban con cuatro expulsados y ¡proclaman los cinco finalistas de la edición!

‘GH 20’ avanza en su recta final y sorprenderá a sus cinco finalistas -Aquilino, Cristian, Desirée, Raúl y Rocío- con una nueva expulsión, que reducirá la lista de aspirantes a la victoria a tan sólo cuatro nombres. Será en la semifinal de la vigésima edición del reality, conducida por Ion Aramendi y que Telecinco emitirá este domingo 14 de diciembre a las 22:00 horas.

La carrera por el triunfo comenzará con la llegada a la casa de Tres Cantos de los ‘jefes de campaña’ de los cinco participantes: Aroa, Joon, Mamadou, Edurne y José Manuel, quienes brindarán su ayuda a Aquilino, Cristian, Desirée, Raúl y Rocío, respectivamente, un apoyo que puede ser decisivo para seguir en ‘GH’ y hacerse con la victoria final. Los concursantes verán imágenes de situaciones que deberán explicar y tendrán que hacer frente a las preguntas de los colaboradores que conectarán en directo con la casa: Bárbara Rey, Alexia Rivas, Miguel Frigenti, Maica Benedicto y Vanessa Bouza.

A lo largo de la noche, continuarán las votaciones gratuitas ya abiertas a través de la app de Mediaset Infinity y el participante menos votado para ganar pondrá fin a su convivencia en el reality.