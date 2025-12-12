Logo de telecincotelecinco
Se acerca la final

'Gran Hermano' reducirá su lista de finalistas en una semifinal decisiva donde los concursantes se reencontrarán en la casa con sus 'jefes de campaña'

GH 20 semifinal
Rocío, Cristian, Desirée, Aquilino y Raúl, finalistas de 'GH 20'. telecinco.es
‘GH 20’ avanza en su recta final y sorprenderá a sus cinco finalistas -Aquilino, Cristian, Desirée, Raúl y Rocío- con una nueva expulsión, que reducirá la lista de aspirantes a la victoria a tan sólo cuatro nombres. Será en la semifinal de la vigésima edición del realityconducida por Ion Aramendi y que Telecinco emitirá este domingo 14 de diciembre a las 22:00 horas.

La carrera por el triunfo comenzará con la llegada a la casa de Tres Cantos de los ‘jefes de campaña’ de los cinco participantes: Aroa, Joon, Mamadou, Edurne y José Manuel, quienes brindarán su ayuda a Aquilino, Cristian, Desirée, Raúl y Rocío, respectivamente, un apoyo que puede ser decisivo para seguir en ‘GH’ y hacerse con la victoria final. Los concursantes verán imágenes de situaciones que deberán explicar y tendrán que hacer frente a las preguntas de los colaboradores que conectarán en directo con la casa: Bárbara Rey, Alexia Rivas, Miguel Frigenti, Maica Benedicto y Vanessa Bouza.

A lo largo de la noche, continuarán las votaciones gratuitas ya abiertas a través de la app de Mediaset Infinity y el participante menos votado para ganar pondrá fin a su convivencia en el reality.

