Desirée, sobre un posible edredoning con Cristian: "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy"

Íñigo reacciona a la expulsión de Edurne a las puertas de la semifinal de 'Gran Hermano 20'

Se acerca la final de 'Gran Hermano 20' (recuerda, este domingo es la semifinal y el jueves 18 la gran final del reality) y los cinco finalistas (Cristian, Desirée, Rocío, Aquilino y Raúl, elegidos tras unos inesperados y fulminantes duelos de expulsión) se encuentran viviendo sus últimas horas en la casa. Durante la noche del viernes, los concursantes han tenido una fiesta navideña que ha terminado con una inesperada propuesta de edredoning ¿en broma o quizás iba en serio?

Tal y como hemos podido ver a través del minutado de 'GH 20', era ya de madrugada cuando Cristian y Desirée se ponían en modo nostálgico y miraban fotos y vídeos de sus compañeros a través de un móvil. Durante este revisando, Desirée le comenta a Cristian que hay fotos en las que parece que tiene trece años y que, en cambio, en otras, ochenta: "Eres un viejoven", le dice, a lo que él responde que es algo que le dice mucha gente.

¿Edredoning entre Desirée y Cristian?

Minutos después, Rocío le comenta a Desirée que le está "echando pocas cuentas" desde hace un rato (porque ella está con Cristian) y que se va a la cama con Raúl, a lo que su amiga le responde: "Y yo me voy a hacer edredoning con el Cristian. Yo no aguanto más a la semana que viene. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy", son sus palabras. Rocío, Raúl y Cristian no saben si tomárselas en broma, en serio o mitad y mitad aunque el más interesado no parece hacerle mucho caso, pues cuando Desirée ha dicho esto, él se estaba grabando un vídeo.

Sigue la recta final de 'Gran Hermano 20', en directo

