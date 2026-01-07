Patricia Fernández 07 ENE 2026 - 00:10h.

Sandra Barneda tiene que frenar en varias ocasiones la tensión entre Érika y las chicas en la hoguera de solteras

Compartir







Érika llegaba a la hoguera de las solteras de 'La isla de las tentaciones 9' tras ser elegida por Enrique como su soltera favorita y eso implicada ponerse cara a cara con Andrea, pero no solo iba a hacerlo con ella, la tensión no iba a faltar con el resto de las chicas.

"¿Donde está mi club de fans?", entraba preguntando la tentadora y regalaba a todas fotos de ella mientras les recriminaba: "Habláis de mi todo el tiempo". Pero todas ellas lo negaban y Sandra saltaba: "Porque has ido por toda la villa y no te has comido a ninguno, han pasado de tu culo". La que aludía a que le llamasen 'beata', como lo hacía Mayeli: "Eso es porque me valoro".

Ante las palabras de las chicas, Érika no se callaba nada, protagonizando también un momento de tensión con Claudia: "Gerard, en el momento que ha podido, te ha pegado la patada, teniendo tu novio allí te has liado con dos, sinvergüenza".

La soltera, además, tenía otro regalo para Andrea, un mapa que le daba mucha intención: "Enrique me ha dicho que le has puesto un GPS en varias ocasiones y yo te quiero ahorrar el trabajo porque cuando se vaya de aquí, se va a venir conmigo. Lo tienes amargado, no le dejas ser él mismo". Lo que no le gustaba nada a ella: "Me río, sinceramente, el GPS lo necesita ella para ubicarse, se cree la reina del mambo y no se ha comido ni un rosco".

El enfado de Sandra Barneda en la hoguera con Érika: "No he venido a vivir este espectáculo tan bajo"

Una tensión que saltaba entre gritos y reproches entre todas, teniendo Sandra Barneda que frenar varias veces a todas: "Silencio. Como sigáis así me voy de la hoguera, no he venido ni a gritar ni a vivir este espectáculo tan bajo".

Tras conseguir poner orden, llegaba el momento de que Andrea hiciera las tres preguntas a la tentadora: "¿Ha sufrido alguna vez Enrique por mí en la villa? ¿Te gusta Enrique de verdad? ¿Enrique va a salir conmigo de 'La isla de las tentaciones'?"

Respuestas que provocaban incertidumbre en Andrea: "Sinceramente, no me la creo. Me esperaba que dijera eso, la que va a quedar mal va a ser ella".