Patricia Fernández 07 ENE 2026 - 00:15h.

Cristina llega a la hoguera de solteras y protagoniza un duro cruce de reproches con Almudena

Compartir







La hoguera de las solteras iba a provocar una gran tensión entre estas y las chicas, que las recibían con muchas ganas de conocer información sobre sus parejas. En especial, se vivía un tensísimo momento entre Almudena y Cristina, que al verse con podían contener las ganas de lanzar reproches e insultos la una a la otra, lo que terminaba provocando que Sandra Barneda se marchase, muy enfadada.

Con tres cojines en la mano, Cristina entraba por la pasarela de antorchas para encontrarse con Almudena, la que cantaba y hacía reaccionar a Almudena: "Yo no soy tan cobarde como tú, solo sabes taparte". Ambas comenzaban una dura discusión, entre gritos, con la que Sandra Barneda no daba crédito: "Pero bueno... por favor".

La tentadora echaba en cara a Almudena su actitud: "Te debería dar vergüenza de ridiculizar a Darío delante de toda España, besarte detrás de los cojines y dejar que tus compañeros se rían de él". Lo que ella no entendía para nada y hacía que se enfadase mucho ante los reproches de la soltera: "Eres una personaje, vete para Canarias".

Ante los gritos y el complicado momento que se generaba, Sandra Barneda se marchaba de la hoguera en dirección a la playa: "Pero de verdad... me voy, yo no aguanto esto, ¿eh?" Y detrás de ella salía Almudena, la que se dirigía hasta la presentadora, sentaba en la arena de la playa, para pedirle perdón por este momento y explicarle el motivo de su reacción: "¿Has visto cómo ha venido esa persona? Como voy a dejar que me diga esas cosas..."

El enfado de Sandra Barneda ante las actitudes en la hoguera de solteras

"No me parece normal. Me da igual, estad un poco más dignas y sobre todo respetadme un poco. Podéis hablar, pero lleváis una noche...", le explicaba Sandra Barneda, que tras un nuevo perdón de Almudena, decidía volver a la hoguera junto a ella, la que dedicaba unas palabras para todas: "Esto no puede volver a ocurrir, ¿os estáis viendo?" Y las chicas no dudaban en pedir perdón, pero la tensión no cesaba.

Cristina explicaba el motivo por el que utilizaron el cojín y desvelaba ante Almudena lo que había pasado entre ellos en ese momento: "¿Cuál es el problema?" Y lanzaba un nuevo dardo a Almudena: "Has quedado por los suelos, él lo ha hecho y al día siguiente lo has hecho tú.

Tras estos primeros momentos, Almudena iba lanzando, una a una las tres preguntas que podía hacerle a la soltera: "¿Ha llorado alguna vez, Darío, por mí? ¿Crees que durarías con Darío cinco años? ¿Estás orgullosa de haber acabado una relación de once años de mala manera?"

Pero una de sus respuestas de la tentadora provocaba la risa en Almudena: "Perdona, pero..." Y Cristina no dudaba en responder: "Nunca se sabe lo que puede pasar, quien ríe el último ríe mejor, querida".

Cristina lanza el anillo que, supuestamente, Darío iba a dar a Almudena para pedirle matrimonio

Pero esto no era todo, antes de marcharse, Cristina mostraba un anillo y decía algo, antes de lanzarlo al suelo: "Quiero decirle algo muy importante, Darío te iba a pedir matrimonio al final de la experiencia hasta que llegué yo". Lo que provocaba el enfado de todas las chicas: "Das mucha pena y eres mala".

Y provocaba el enfado de Almudena: "Eres una persona mala y estás podrida". Y, ante las risas de la soltera, Sandra Barneda le lanzaba una pregunta: "¿De qué te estás riendo? La tentadora explicaba que se debía a que le hace gracia que le digan mala persona por esto y la presentadora reaccionaba: "Lanzar el anillo que Darío pretendía darle a Almudena para pedirle matrimonio, mostrarle de esta manera y reírte... no sé cómo calificarlo".

Justo después de que se fuera Cristina de la hoguera, Almudena no podía evitar romperse después de lo vivido: "Me ha sentado como una patada en el culo, no me lo esperaba. Él me dijo que me iba a pedir matrimonio, pero no sé si es verdad porque él no es nada detallista, entonces... Parece que le han lavado el cerebro, no le reconozco, ¿ahora qué hago yo? Estoy fuera de juego".