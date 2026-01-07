telecinco.es 07 ENE 2026 - 09:48h.

Dieciséis luchadores semiprofesionales, ocho chicos y otro chicas, convivirán en una espectacular villa en Alicante

'The Ultimate Warrior', el reality de MMA, llega a Mediaset Infinity el 12 de enero con Misho y Guanyar como presentadores

‘The Ultimate Warrior’, que llega a Mediaset Infinity el próximo 12 de enero, es mucho más que una competición deportiva. También es un reality show en el que veremos dieciséis guerreros convivir y prepararse cada día para convertirse en auténticas estrellas de las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Esto quiere decir que veremos despertarse, protagonizar enfrentamientos y compartir confidencias bajo el mismo techo a grandes figuras de la lucha como Franco Tenaglia o Carolan ‘La Berraca’. Una gran prueba de resistencia, ya que ninguno de ellos había tenido la oportunidad de dormir antes con su rival en la misma casa.

Pero ¿Cómo es la villa en la que convivirán los participantes de ‘The Ultimate Warrior’? A tan solo unos días de su estreno, te mostramos en primicia cómo es el salón en el que los veremos disfrutar del tiempo libre, la cocina, las habitaciones y las espectaculares zonas exteriores.

Así es la espectacular villa de ‘The Ultimate Warrior’

Durante casi dos semanas, los participantes tendrán que entrenar en el club de los hermanos Climent, quienes han trabajado con rostros tan conocidos como Topuria, y, cerca de este centro deportivo, se encuentra la espectacular casa en la que tendrán que convivir los diez días que durará su aventura.

Esta villa se encuentra en Alicante y dispone de unas zonas exteriores en las que los concursantes podrán entrenar al aire libre y descansar en los momentos que les sea posible. Un área que cuenta con una pista de pádel y una fantástica piscina.

En el interior de esta casa, los dieciséis concursantes de ‘The Ultimate Warrior’ podrán disfrutar de un amplio salón-comedor, una cocina totalmente equipada, varios cuartos de baño (algunos de ellos con jacuzzi) y dormitorios que estarán divididos por equipos; por un lado, los del Climent Club y, por otro, los de The Black Panther.

Sin duda alguna, en esta casa se van a vivir momentos inolvidables y algunos de ellos pasarán a hacer historia de la televisión. Así que, si no quieres perderte ninguno, recuerda que el programa tienes una cita con el estreno de ‘The Ultimate Warrior’ el 12 de enero en Mediaset Infinity.