telecinco.es 07 ENE 2026 - 09:47h.

Misho y Guanyar se ponen al frente de la segunda temporada de 'The Ultimate Warrior' en Mediaset Infinity

Compartir







Las artes marciales mixtas (MMA) vuelven a Mediaset Infinity y lo hacen con la segunda temporada de ‘The Ultimate Warrior’, un reality de competición deportiva en el que dieciséis luchadores semiprofesionales lucharán por el cinturón de su categoría y un contrato que catapultará al vencedor a la liga profesional.

El programa se estrenará de manera gratuita en la plataforma de contenidos de Mediaset España el próximo 12 de enero y estará presentador por dos creadores de contenido de éxito, que acumulan miles de seguidores, Guanyar y Misho, quienes, además, están muy ligados a esta disciplina deportiva.

Qué es ‘The Ultimate Warrior’, el reality basado en las MMA

La segunda edición de ‘The Ultimate Warrior’, el reality de competición deportiva basado en las artes marciales mixtas (MMA), se emitirá en abierto y de manera gratuita en Mediaset Infinity y constará de diez episodios en los que veremos a dieciséis participantes, ocho chicos y ocho chicas, competir entre ellos para llevarse el ansiado premio de este reality de MMA.

Todos ellos convivirán en una espectacular villa en Alicante durante diez días y tendrán el lujo de ser entrenados por auténticas eminencias de las artes marciales mixtas. Por un lado, los hermanos Climent, que han trabajado con estrellas como los Topuria, y, por otro, con The Black Panther, dos profesionales muy reconocidos en este deporte.

Además, cabe destacar que la segunda edición tendrá una importante novedad: “Este año será histórico porque entran en juego ellas. Tendremos por primera vez en ‘The Ultimate Warrior’ la categoría femenina”, explica Guanyar en el tráiler del formato.

Quiénes son Guanyar y Misho, los presentadores de ‘The Ultimate Warrior’

Un formato de estas características debía tener a dos presentadores de altura y, por ello, los maestros de ceremonias que presentarán el reality de Mediaset Infinity no serán otros que Misho y Guanyar, dos creadores de contenido muy ligados a la MMA y que funcionan a la perfección como dúo cómico por su particular sentido del humor y su carisma.

Misho (@mishoamoli) tiene casi 900.000 seguidores en Instagram y acumula miles de likes en las redes sociales gracias a su vis cómica, sus atrevidos outfits y sus amplios conocimientos sobre las artes marciales mixtas. Su nombre está muy ligado el mundo del boxeo y hasta ha participado en varias ocasiones en La Velada del Año de Ibai Llanos.

Guanyar (@guanyarr) acumula más de 400.000 seguidores en Instagram y es toda una figura del entretenimiento y los esports. Conocido por su faceta como streamer, el presentador de ‘The Ultimate Warrior’ ha participado en eventos tan populares como La Velada del Año o Kings League.

La mecánica de ‘The Ultimate Warrior’ y el premio final

Los guerreros y guerreras estarán divididos en dos equipos, de ocho integrantes cada uno, que estarán capitaneados por los hermanos Climent y los The Black Panther, quienes ejercerán como entrenadores de estas promesas de la MMA. Todos ellos tendrán que enfrentarse a combates y a peleas eliminatorias que se celebrarán en ‘La Jaula’ del gimnasio Climent Club.

A la recta final de la competición llegarán cuatro semifinalistas, que se enfrentarán en un gran combate épico en el que habrá dos rivales por categoría y un vencedor por cada una de ellas. Un espectacular evento que se retransmitirá en directo y de manera gratuita el día 14 de febrero en abierto en Mediaset Infinity.

Además, cabe destacar que el finalista del reality que gane el gran combate final se llevará el Cinturón WAR y 6.000 euros, además de un contrato profesional con WAR de dos peleas para defender el cinturón, en los que ganará 8.000 y 10.000 euros. Es decir, aspira a ganar un total de 24.000 euros, una cifra hasta ahora inédita en España en lo que a combates de MMA se refiere.