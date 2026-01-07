Misho y Guanyar advierten de la dureza de 'The Ultimate Warrior': "Esto no es un juego"

telecinco.es 07 ENE 2026 - 09:48h.

'The Ultimate Warrior', el reality de MMA, llega a Mediaset Infinity el 12 de enero con Misho y Guanyar como presentadores

Misho y Guanyar, dos creadores de contenido de éxito, aterrizan en Mediaset Infinity para ponerse al frente de la segunda temporada de ‘The Ultimate Warrior’, un reality deportivo en el que dieciséis luchadores semiprofesionales lo darán todo para consolidarse en las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Durante diez días, ocho chicos y ocho chicas convivirán en una espectacular villa en Alicante. Pero, aunque tengan la playa cerca y el clima acompañe, lo suyo no serán unas vacaciones, sino que tendrán que sudar la gota gorda para llevarse el premio que hay en juego: el cinturón WAR, 6.000 euros y un contrato profesional con WAR.

Misho y Guanyar lanzan una advertencia sobre ‘The Ultimate Warrior’

Sin duda alguna, el punto fuerte de este programa es el deporte y las MMA, pero no hay que olvidarse de que ‘The Ultimate Warrior’ también tendrá todos los ingredientes de un buen reality show: convivencia, momentos de risas, competitividad, confidencias, lágrimas y enfrentamientos.

De esto último no se queda escaso el nuevo programa de Mediaset Infinity, ya que, aunque la mayoría de los careos se vivirán encima del tatami, algunos de los participantes protagonizarán sonados enfrentamientos fuera de él. No podemos olvidar que se trata de una competencia y la rivalidad estará a flor de piel en todo momento.

Como no podía ser de otra manera, este nuevo formato tendrá a dos presentadores de auténtico lujo al frente: Guanyar y Misho, dos creadores de contenido que harán una fusión perfecta entre sentido del humor y conocimientos en Artes Marciales Mixtas, ya que ambos son auténticos expertos en esta disciplina.

Conocen tanto de este deporte, que, antes de que arranque el formato, han querido lanzar una advertencia a los espectadores de lo que está por venir: “El premio es grande, pero el sacrificio es aún mayor. Esto no es un juego”, declara Guanyar en el vídeo promocional de este nuevo formato que se estrena en Mediaset Infinity el 12 de enero.

Además, recuerda que este año ‘The Ultimate Warrior’ es “totalmente histórico” por la novedad que incorpora: “Entran en juego ellas. Tendremos, por primera vez, categoría femenina”. ¡No te pierdas este programa que promete hacer historia!