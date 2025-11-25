Pedro Jiménez 25 NOV 2025 - 22:04h.

Así ha reaccionado 'Villa Playa' ante un nuevo estallido de la tentación: "¡¿A estas horas?!"

¡Juanpi y Mara han hecho saltar la 'luz de la tentación'! El algecireño y la tentadora cada vez se encuentran más a gusto en 'Villa Montaña' y el feeling que hay entre ellos salta a la vista. Y es que desde que Juanpi tomó aquella decisión de dejar de tentar a Érika y centrarse en Mara, la cosa 'va sobre ruedas'. La pareja de Sandra no ha hecho más que avanzar con la soltera, aunque todavía no se ha besado. No obstante, ha hecho sonar la 'luz de la tentación' en la última entrega de 'La isla de las tentaciones 9', ¡a plena luz del día!

En un primer momento, Mara le ha preguntado por sus sentimientos después de la segunda hoguera, en donde ha podido ver cómo Sandra avanza con Andrea a pasos agigantados. "Como decepción... a mí y a mi familia. Cuando lo vean... me muero de la vergüenza", ha señalado Juanpi, ante una Mara que ha apuntado que la gente de fuera se espera que sea él el que caiga en la tentación y no Sandra, quien ya lo ha hecho en 'Villa Playa'.

Mara ha preguntado que eso a qué se debe y Juanpi ha respondido asegurando que él "tiene más fama de eso". Pasados unos segundos, la luz del cuarto se ha apagado y un "a dormir" del andaluz ha dado pie a un fogoso momento entre los dos bajo las sábanas. Y unos tocamientos producto de dejarse llevar como pocas veces los hemos visto en la villa y que han provocado que la 'luz de la tentación' sonase en 'Villa Playa'.

Así ha reaccionado 'Villa Playa' en 'La isla de las tentaciones 9'

Una 'luz de la tentación' que ha sorprendido y mucho en la otra villa, sobre todo, por las horas a las que ha sido: ¡a plena luz del día! Las especulaciones se han sucedido, con una Claudia pensando que sería su novio o una Sandra en silencio y muy dubitatuva, con el run run también de si sería o no su pareja Juanpi. "¿A estas horas?", se ha escuchado en varias ocasiones, entre medias de los vaticinios.

Al despertarse, Juanpi le ha preguntado a Mara si está o no cachonda y han tenido una conversación que nos hace ver que la tensión sexual entre ellos ha seguido hasta el último momento (y tiene pinta que seguirá por más días hasta que, quizás, se resuelva de alguna manera). "Hemos decidido dormir juntos Mara y yo. La cosa se ha puesto caliente y cuando entré a la cama me encontré al Juanpi malo. Y el Juanpi malo hizo su trabajo", ha apuntado el algecireño ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9'.