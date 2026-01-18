Canales desayuna

John Guts asegura que a Belén Rodríguez le gusta Manuel González: "Está muy claro"

Raquel no acaba de encontrar su sitio en la casa, y los jóvenes creen que su acercamiento a Belén y a Carmen no la ha beneficiado

Compartir







Anoche, los concursantes se pusieron manos a la obra para preparar una nueva edición del late show “Sábado, sabadete”. Una gala breve, pero no exenta de polémica. Sonia Madoc acusó a Manuel de haber insinuado durante el programa que ella se acostaba con futbolistas. Él se defendió alegando que formaba parte de su personaje, una explicación que no convenció en absoluto a la cantante. Raquel, por su parte, mostró su malestar por tener que interpretar el papel de amante de un hombre cuando, recordó, es una mujer casada. En contraste, Cristina Piaget sorprendió a propios y extraños al sacar adelante, contra todo pronóstico, su papel como presentadora.

Tras la llegada del nuevo trío a la casa, Sandra, Juanpi y Andrea, todo apunta a que el otro grupo, formado por Anita Williams, Manuel y Gloria González, se ha distanciado de “las mayores”, Belén y Carmen, y estaría buscando un acercamiento a John Guts, Cristina Piaget y Carlos Lozano, archienemigos declarados de estas. Veremos cómo transcurre el día de hoy en la casa de Tres Cantos.

Descubre aquí la última hora de GH DÚO.